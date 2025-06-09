愛回家男星日頭賣咖啡夜晚除衫教英文　入行近廿年網民仍叫不出名

姚亦澧這個名字觀眾聽起來可能有點陌生，但講起姚浩政（原名），大家相對會較為熟悉。現年47歲的他近年憑在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角入屋，但演藝事業始終發展平平，大多數演閒角，雖然有演藝夢，但夢想不能當飯食。近年姚亦澧積極作多方面發展，繼經營餐廳和地產生意外，最近又被網民發現化身流動咖啡師在長沙街頭賣咖啡？

大家可能未必知道姚亦澧這個名字，但對他的樣子一定不陌生。（IG@liam_yiuyicklai）

姚亦澧近年憑在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角入屋。（IG@liam_yiuyicklai）

近日，有網民在社交平台分享：「TVB藝人在長沙賣咖啡的一天。」而這位TVB藝人正是姚亦澧，博主透露在長沙街頭見到姚亦澧在賣咖啡，他落車幫襯。照片中所見，姚亦澧把車尾改裝成流動咖啡店，擺放好多部咖啡機，攬著圍裙的他，親自為客人沖調咖啡，一點都不Hea，正所謂「唔辛苦邊得世間財」。他自己亦在社交平台透露：「最近在抖音開始了一個項目『TVB演員在就業咖啡』，除了早上擺攤賣咖啡創業外，亦希望鼓勵打工人為他們打氣！ 晚上亦會分享他們的故事～」，充滿正能量。

姚亦澧在長沙街頭賣咖啡被野生捕獲。（小紅書截圖）

親自落手落腳。（小紅書截圖）

姚亦澧也有在自己社交平台，透露最近在抖音開始了一個項目「TVB演員在就業咖啡」。（IG@liam_yiuyicklai）

不過由於過往多演閒角，很多網民認得姚亦澧樣子，卻叫不出名字：「叫不出名字，但確實面熟，演過不少配角、「他演過好多配角啊。就是我不知道名字」、「我經常看tvb，他演過挺多配角，但是叫不出什么名字」；隨後有網民回覆：「好似叫 姚亦澧」。

網民大讚他努力。（小紅書截圖）

夜晚原來騷肌肉教英文。（小紅書截圖）

另外，有網民大讚姚亦澧勤力，原來他現時還進駐了抖音，除了分享工作或日常生活影片，夜晚還會在平台直播教英文，最初他穿西裝打領呔授課，觀眾人數只得雙位數，後來他得知「流量密碼」的重要性，直播時把身上裇衫的鈕扣解開，露出健碩胸肌，瞬間令收看人數暴升近千人，雖然有網民慨嘆「搵食艱難」，但更多人欣賞他的努力，希望他能成功。

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姚亦澧為流量騷肌教英文。（抖音截圖）

姚亦澧2006年參加《香港先生選舉》後簽約TVB，成為旗下合約男藝員，主要做主持，及曾參與《衝上雲霄II》、《使徒行者》、《機場特警》、《白色強人II》、《奪命提示》及最近熱播的《刑偵12》等多套不同劇集，可惜發展平平。他曾在訪問中透露由主持《東張西望》每個月爆騷，轉往拍劇後試過足足一年零工作，靠駕貨van和搬貨為生陷入人生低點，後來他不斷自我增值為自己作兩手準備，曾開辦司儀課程及主持九龍巴士路訊通節目，又建立過網台「合則來」。至2019年1月起，姚亦澧為增強事業運，在朋友建議下，將「姚浩政」正式改名為現時藝名，目前除演藝事業外，也有經營餐廳和地產生意。

姚亦澧近年經營餐廳和地產生意。（IG@liam_yiuyicklai）

姚亦澧近年經營餐廳和地產生意。（IG@liam_yiuyicklai）

沒放棄演藝事業。（IG@liam_yiuyicklai）