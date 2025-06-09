靚仔小生飲天光去試鏡嘔住入TVB　竟撞彩被珍姐選做主角改變一生

近日網台新節目《巴打圍爐》中，有火火、李健宏（Kevin Boy，KB）、陳家樂及梁釗峰做主持，四人大講男人經，火花十足。最新一集中，主持們傾到「改變自己一生的事」，陳家樂就表示：「改變我一生嘅事同埋一生嘅人係同一次發生。」



近日網台ChillGOOD TV推出新節目《巴打圍爐》，有火火、梁釗峰、李健宏（Kevin Boy，KB）及陳家樂做主持。（YouTube@ChillGOOD TV）

陳家樂在節目中大爆：「改變我一生嘅事同埋一生嘅人係同一次發生。」（YouTube@ChillGOOD TV）

2018年，陳家樂拍無綫劇《逆緣》，憑「爺爺」一角人氣急升，戲中他是1940年代的人，有兒子姜大衛及孫仔黎耀祥，劇情講到他遭受冰封，2018年才甦醒，因此其相貌比兒孫還更年輕。劇集出街後很多人都讚他的角色討好，但他就自爆這套劇的Casting（試鏡），是他去過最不堪的一次。

陳家樂（右下）2018年拍無綫劇《逆緣》，憑「爺爺」一角人氣急升，劇集出街後很多人都讚他的角色討好。（資料圖片）

戲中陳家樂是1940年代的人，有兒子姜大衛及孫仔黎耀祥，劇情講到他遭受冰封，2018年才甦醒，因此其相貌比兒孫還更年輕。（劇照）

原來試鏡前一晚是金像獎，當晚惠英紅憑《幸運是我》封后，不過她在After Party很早便離場，令大家將灌酒對象轉移到同一部戲的他身上，他自言酒量差，但當日氣氛高漲，自己無論如何都要侷住飲，不過其實第二朝8點鐘，他要去電視城試鏡，與王心慰監製（Amy姐）見面，而最後他被灌到清晨6點半。他重演當時情況：「我真係個人係咁樣斜晒，我飲完酒，係咁樣（斜晒）返屋企，沖個涼換件衫咁樣行返出去，冇得唔去。」

試鏡前一晚是金像獎，陳家樂在After Party上不斷被灌酒，但第二朝早上8點其實他要去試鏡。（YouTube@ChillGOOD TV）

他重演當時情況：「我真係個人係咁樣斜晒，我飲完酒，係咁樣（斜晒）返屋企，沖個涼換件衫咁樣行返出去，冇得唔去。」（YouTube@ChillGOOD TV）

陳家樂之後搭的士去電視城，全程拎住膠袋，他續說：「我第一次嘔，喺的士度一路就拎住個膠袋，就咁樣嘔，就咁樣嘔……我嘔到去TVB門口都仲嘔緊！一落車嘔多次，跟住又搵唔到垃圾桶喎，就擺咗喺背囊。」眾人聽到這裡都大呼：「嘩！」、「唔係呀嘛？」原來因為找不到垃圾桶，家樂只得將裝滿嘔吐物的膠袋打個結，繼續收在背囊內。他指自己仍然斜晒坐唔直，但又要表現得精神奕奕、準備充足，他只得強逼自己瞪大眼睛，「我全程嘅狀態就係呢個狀態去見Amy姐，Amy姐不斷同我講個故事，我其實已經……我不斷係呢個樣，以為捱完，之後入廁所攞返（袋嘔吐物）出嚟，跟住又嘔，又綁返返背囊。（其他主持：同一袋？）同一袋！因為我冇ready多一個膠袋，跟住我再嘔多次，出嚟之後Amy姐就話『我而家帶你去見珍姐（曾勵珍）』。」

陳家樂梳洗後就換衫搭的士去TVB，在的士上嘔不停。（YouTube@ChillGOOD TV）

去到電視城門口，他又嘔了一次。（YouTube@ChillGOOD TV）

但之後陳家樂找不到垃圾桶，只得將嘔吐物打個結，綁起收在背囊內。（YouTube@ChillGOOD TV）

他指自己仍然坐唔直，但又要表現得精神奕奕、準備充足，他只得強逼自己瞪大眼睛，如圖中這個狀態。（YouTube@ChillGOOD TV）

見完王心慰後，陳家樂再嘔多次，而且因為只得一個膠袋，他要重用再嘔。（YouTube@ChillGOOD TV）

珍姐與王心慰並排而坐，陳家樂坐在二人對面，他直言非常辛苦，但又要強迫自己正襟危坐，他後來索性不理，直接紮馬：「開始要紮馬咁樣坐，好似好古代咁樣坐，跟住佢哋兩個傾偈，珍姐仲講咗一句說話，我到而家都好記得！佢一路都唔望我，珍姐唔望我，淨係同Amy姐兩個喺度傾偈，跟住佢突然間話『你唔好以為我唔望你呀！我眼尾觀察緊你，睇吓你係一個乜嘢嘅人。』跟住佢話『好彩你都幾肯聽我講嘢，同埋你坐得好端正。』」Amy姐也附和：「係呀，我覺得佢咁樣坐好啱嗰個角色，因為以前啲人真係咁樣。」就這樣誤打誤撞地，陳家樂在宿醉情況下被選中演出《逆緣》的爺爺，更成功入屋。

陳家樂面對珍姐和Amy姐，為了逼自己坐直，他後來直情要紮馬。（YouTube@ChillGOOD TV）

陳家樂以為珍姐全程沒望過自己一眼，誰知對方說：「你唔好以為我唔望你呀！我眼尾觀察緊你，睇吓你係一個乜嘢嘅人。」她後來說：「好彩你都幾肯聽我講嘢，同埋你坐得好端正。」（YouTube@ChillGOOD TV）

火火聽完都問：「講唔講得㗎？人哋可能周圍同人講話我慧眼識英雄，你個人又正常又好入戲，點知原來飲醉酒！」不過KB就覺得，或者因為陳家樂在這個狀態下比較放得開，相反如果冇飲酒去試鏡，可能會太緊張影響表現。陳家樂就透露這是他首次披露《逆緣》Casting經過，並謂：「呢個係我最不堪嘅Casting，但係亦都因為中咗呢個casting，就改變咗我後面嘅所有，真係好幸運！我嗰日真係醉到黐線，我覺得自己死硬！」

陳家樂表示：「呢個係我最不堪嘅Casting，但係亦都因為中咗呢個casting，就改變咗我後面嘅所有，真係好幸運！」（YouTube@ChillGOOD TV）

其實當年王心慰接受《01娛樂》訪問時，被問為何會找陳家樂，她曾解釋因為貪對方樣子夠正氣：「好Fit做1945年啲游擊隊，個樣好講仁義道德嗰隻。（記者：但無綫親生仔都有呢類喎！）本身角色安排已經好新鮮，再用埋外援成件事會再出啲、再搶啲。（記者：唔睇價錢咁請？）最緊要件事係正，我從來唔幫公司慳荷包！」