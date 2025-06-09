麥明詩劍橋同學再婚嫁外藉俊男 曾疑捲親熱照風波轟動上流圈子
撰文：程嵐風
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曾與賭王四房兒子何猷亨拍拖的陳可欣（Sabrina），2020年與鋼琴家孟雨晴結婚一年爆出疑似桃色事件，日前陳可欣宣布再婚，在限時動態轉載友人拍攝的婚禮片段及照片，現場衣香鬢影，盡顯氣派。
陳可欣的結婚對象是一位名藉人士，年紀看來與她相近，十分登對。婚禮在外國一個戶外、靠近海邊的地方舉行，現場擺放了各種不同顏色的鮮花，感覺既溫馨又浪漫。新娘子穿上一襲tube top款婚紗，戴上巨鑽頸鏈及耳環，在爸爸在陪伴下行進場，行禮後陳可欣興奮高舉花球，並與丈夫情深一吻。
婚禮盛況：
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陳可欣有家底又是學霸，與麥明詩是同屆劍橋大學畢業生，畢業後曾於金融公司任職分析師，同時亦是Mum in Moon現代養生食療CEO及創辦人。陳可欣只有19歲的時候，曾跟細她1歲的何猷亨拍拖，賭王何鴻燊更讚過她是「滿分女友」，可惜她與何猷亨的戀情最後無疾而終。2020年陳可欣與鋼琴家孟雨晴結婚，翌年爆出上流社交圈瘋傳四張照片，相中的長髮女子便與一名眼鏡男親熱，男子更解開恤衫鈕扣露出胸膛，而相中女子被指是陳可欣。有傳媒聯絡陳可欣求證，她便指自己沒有回應，一切交由律師處理。而林作2015年參選區議員時，陳可欣也是助選團之一，林作當時則回覆指「話唔知就呃你啦」。
點擊下圖觀看上流社交圈瘋傳的四張照片：
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