丁子朗爆呢個人成日要求順路車返屋企　即刻拒絕：我會幫你叫車

藝人丁子朗昨日（9日）出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴，接受《香港01》訪問時被問到日前好友Loong9成員來港辦粉絲見面會，但他沒有出現支持。他表示當天其實是有工作在身，所以未能去觀看，但在大家下班後相約吃飯聯誼一下：「都見一見，因為雖然我哋唔係日日可以見嗰啲朋友，但係我哋每日都有message大家，咁所以基本上冇理由唔見啦。但係真係好開心，因為我見到佢哋咁開心，嚟到香港都開到fans meeting。」

TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

藝人丁子朗昨日（9日）出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

內地男團Loong9（奧利、李權哲、江信熹、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲和陳鑫昊）於香港舉辦粉絲見面會。(胡凱欣 攝)

丁子朗說到今個月是他的生日月，被問到有沒有什麼慶祝活動時，他表示今年是他入行以來第一次舉辦生日會：「真係入行以嚟第一次，會搞一個叫做生日會，我之前都冇搞過，有搞過類似嘅gathering。所以坦白講，我自己都好緊張，因為好開心見到一班愛我嘅朋友，支持我嘅朋友一齊嚟食餐飯，一齊傾下計，我都覺得好滿意，所以好期待。」

丁子朗表示今年是他入行以來第一次舉辦生日會。(陳順禎 攝)

TVB上星期播出的真人騷節目《一日打工限定》中，丁子朗負責開巴士，他自爆原本節目組是安排他去做「一日熊貓奶爸」，但突然被改成開巴士，他聽到後馬上很解氣：「吓？揸巴士？」但丁子朗表示自己並不是一個駕車特別厲害的人，遇上有朋友請他順路載回家，他都直接拒絕：「因為我揸車真係唔叻，我驚撞到人。」他更指自己在練習開巴士時，在訓練基地裡撞到過不少次。節目中他因為很緊張，所以在拍攝時有不停的叫喊，他則指並不是節目效果：「出到路面係真係難好多，真係唔可以有任何錯漏。」所以對他來說有很大的壓力。

丁子朗自爆原本節目組是安排他去做「一日熊貓奶爸」。(陳順禎 攝)

被問到到底是誰經常請他順路載回家時，他即笑指是冼靖峰：「佢成日要求我車佢返屋企，我同佢屋企就有啲遠，跟住又唔係好順路，就算順路嘅話，我揸車都唔係特別叻，我會幫你叫車㗎啦。」

丁子朗爆冼靖峰成日要求順路車返屋企。(陳順禎 攝)