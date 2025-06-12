47歲「索爆繼母」生怪病傷口似火山窿　老公話核突：成塊臉跌落嚟

楊卓娜早前出席《萬千星輝頒獎典禮2024》時，額頭眉心晝了一朵花，與當日頗為不協調。當時她接受訪問時，表示因為早前「生蛇」，傷口感染有紅腫，所以迫於無奈要用化妝遮蓋。訪問中她談起「生蛇」經歷時，都心有餘悸。



當時楊卓娜都有解釋因為「生蛇」，所以額頭有傷，但沒人想過是這麼嚴重。（資料圖片）

當時楊卓娜都有解釋因為「生蛇」，所以額頭有傷，但沒人想過是這麼嚴重。（資料圖片）

楊卓娜接受《香港01》訪問時，就分享了當時的心情。她表示，「生蛇」（帶狀疱疹）一事共發生過兩次，說：「第一次係疫情初期冇幾耐，成日作息亂晒，因為唔使返工就日日喺屋企煲劇，煲到天昏地暗，夜晚唔瞓覺，朝早先瞓又休息好唔夠。」她表示，那段時光飲食也非常不健康，又加上有壓力。

楊卓娜演過不少經典角色。(截圖)

現時同一位置，楊卓娜的額頭還留有傷疤。（林迅景 攝）

身體終於出問題了，她某一天在肚對上，橫膈膜的位置發現疑似濕疹的症狀，說：「出現咗兩三粒，最初都唔知乜嚟。」最初她以為是「濕毒」去了看中醫，但「紅點」卻蔓延特愈來愈闊和大面積。後來看了西醫後被告之是「生蛇」，怎料噩夢才正式開始。「食藥之後，夜晚痛到好似俾人銳咁，好似支針拮喺骨頭入面。每一次痛都唔知幾時發生，好驚。日夜都瞓唔到。好彩當時食緊『蛇毒藥』，前前後後都一個幾月。」

對於額頭的傷疤，楊卓娜就表示並不是很介意。（林迅景 攝）

她表示，第一次「生蛇」之後有人提議過「打蛇針」，但她當時以為「生蛇」似生水痘，以為生完一次就有免疫力而不在意。「去到今年年頭，好忙，忙到去一日有兩個鐘喺車入面瞓，一日淨係返到屋企瞓4，5個鐘。如果嗰日瞓到6個鐘就要還神。連續三個月都係咁。一月尾就係頒獎禮，係生等最嚴重嘅時候，成塊臉腫晒。」

對於額頭的傷疤，楊卓娜就表示並不是很介意。（林迅景 攝）

第二次「生蛇」時，她的症狀與第一次完全不同。「冇諗過佢好似一粒暗瘡，而瞓醒粒暗瘡會凹咗落去，好像一個火山窿咁。然之後冇理佢，因為嗰排喺大陸返緊工，返香港搵藥膏搽吓，以為個傷口係俾蟲咬，搽完又繼續返去拍劇。」回港睇醫生後，最初只是以為是細菌感染，返內地拍劇過了一段時間後，傷口開始潰爛，她說：「半邊臉遮住，笑又笑唔到，臉又硬咗。總之有一日個眼袋跌咗落去，我驚我會盲，之後港香港睇皮膚科，個醫生話我生蛇，但係嗰時已經太遲。」

2001年楊卓娜以楊娜之名參選港姐，被推為大熱之一。（網上圖片）

楊卓娜講起「生蛇」經歷心有餘悸。（林迅景 攝）

她表示，因為過了最佳治療期，傷口已經太嚴重，所以在眼角位置留了一個疤痕。「老公都有話核突，小朋友就反應大啲。當時，最嚴重係腫到成塊臉跌咗落嚟，好像臉癱咗咁，變咗比而家一個double，直頭俾人打腫咗，好恐怖，好似科學怪人咁。」

楊卓娜講起「生蛇」經歷心有餘悸。（林迅景 攝）

她解釋，因為頒獎禮當日，傷口還未恢復，所以迫於無奈要在傷口上化妝。「個傷口仲係血紅色，就唯有喺傷口側邊化少少。啲人問：『俾老公打呀？』其實嗰時直頭係破相嚟㗎啦，有血水。而家就慢慢收細咗。」

楊卓娜憑台慶劇《黑色月光》奪得「最佳女配角」的獎項。（截圖）

楊卓娜兩次「生蛇」都為她帶來沉重打擊。第二次「發病」時更因為錯過了最佳治療期，而令她的臉上留下疤痕，更恐怖的是，在頒獎禮當天，她因傷口未癒而只能用化妝遮蓋。楊卓娜表示，幸好最近已做了預防措施，免受第三次「生蛇」的痛苦。