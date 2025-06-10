最型反派做gym被偶遇爆肌震撼網民　分享健身心得不吃不喝兩樣嘢

現年61歲的張耀揚當年憑住電影《古惑仔》系列中飾演東星「烏鴉」一角爆紅，壞人形象深入民心，至今仍令人印象難忘，雖然他演的這個是大奸大惡角色，但卻憑住型爆造型成為了不少影迷心目中的反派男神。張耀揚近年淡出娛樂圈，已甚少參演影視作品，如今留着一頭白髮的他佬味十足，依然十分之有型。雖然他鮮有公開露面，但不時都會有網民偶遇他，並將他的近照放到社交網上分享。日前就有網民在健身室偶遇張耀揚。

1996年《古惑仔3之隻手遮天》：古惑仔系列由同名港漫改編，反派烏鴉（張耀揚飾）的演出入型入格，廣受網民讚賞。（《古惑仔3之隻手遮天》劇照）

張耀揚當年飾演烏鴉時的忘我演出，令不少網民印象深刻。

張耀揚烏鴉經典一幕。（電影截圖）

張耀揚被網友目擊在香港吃飯。（抖音）

張耀揚淡出幕前後，曾任職賭場公關。(小紅書)

該名網民於社交網拍片分享了他在健身室偶遇張耀揚的經歷，並貼出一張他偷影張耀揚健身期間的照片。相中可見張耀揚一身爆肌，露出一雙麒麟臂的他相當大隻，61歲仍有這肌肉量震驚了一眾網民。博主表示當在健身室見到張耀揚時，他正在滿頭大汗地在做深蹲，指他全身肌肉線條依然非常明顯，古銅膚色。而張耀揚做完重量訓練之後，便上跑步機跑步做帶氧運動，非常之自律。

博主等張耀揚練完之後，便上前訪問他一些健康keep fit心得。張耀揚表示自己健身40年，很注重訓練心肺功能，他完全不喝蛋白粉，也不吃任何補充品，比較喜歡天然健身飲食方式，他一直追求健康身體，因為沒有了健康，什麼都不重要。