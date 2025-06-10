前百億新抱獲頒名譽博士學位　離婚收天價贍養費錢滾錢成富婆

現年68歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳結婚後移居香港，兩人育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！日前謝玲玲返台灣出席母校中國文化大學畢業禮，獲頒發名譽文學博士學位，以表彰其在影視、教育、公益及商界的傑出貢獻。

謝玲玲。（IG@hlingling）

生活無憂。（IG@hlingling）

生活無憂。（IG@hlingling）

貴氣。（IG@hlingling）

貴氣。（IG@hlingling）

度假。（IG@hlingling）

度假。（IG@hlingling）

謝玲玲在社交平台分享喜訊及多張照片，並寫道：「我的母校，中國文化大學，創辦人在1978頒發『藝術卓越成就獎』1979年頒發『傑出校友』今年6月7日是我人生重要的一刻，文大頒發給我2025的名譽文學博士的殊榮。感謝兒女們跨越山海暫放忙碌，感謝弟妹們不遠千里溫情奔赴，讓這場名譽博士盛典盛滿家的溫度～」相中所見，謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證，位位都遺傳了優良基因，顏值超高！

謝玲玲獲母校中國文化大學頒發名譽文學博士學位。（IG@hlingling）

出席畢業典禮。（IG@hlingling）

出席畢業典禮。（IG@hlingling）

獲頒發名譽文學博士學位。（IG@hlingling）

謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證。（IG@hlingling）

位位都遺傳了優良基因，顏值超高！（IG@hlingling）

恭喜恭喜！（IG截圖）

到場見證。（IG@hlingling）

到場見證。（IG@hlingling）

舉行晚宴。（IG截圖）

舉行晚宴。（IG截圖）

舉行晚宴。（IG截圖）

舉行晚宴。（IG截圖）

童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，榮獲第4屆金馬獎最佳童星獎，其後又憑電影《我女若蘭》中飾演童年若蘭，再度奪得第5屆金馬獎及第13屆亞洲影展最佳童星殊榮，成為1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一。謝玲玲後來走紅於戲劇圈，亦主持過電視節目。1980年她與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。直至1995年離婚後，謝玲玲轉戰商界，憑房地產投資闖出一片天，成功轉型為女企業家。

謝玲玲同女兒林恬兒及林心兒。（IG@hlingling）

大女林恬兒。（IG@hlingling）

林心兒。（IG@hlingling）

大仔林孝賢。（IG@hlingling）

細仔林孝能。（IG@hlingling）

貴婦look。（IG@hlingling）