最強養母收養被遺棄火車站孤兒　視如己出赴美見證兒子台上演講

現年58歲的溫碧霞（Irene）是圈中的「美魔女」，雖然已快到花甲之年，但身材和皮膚均比真實年齡年輕得多。溫碧霞除了人靚心地亦好，2000年嫁給富商何祖光，婚後兩人未有生育，2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，更尋找醫生把他的皮膚病和咳嗽治好，為他改名作何國倫（Xavier），視如己出地照顧。

溫碧霞2010年在內地收養一名被遺棄在火車站的孤兒，為他改名作何國倫。

溫碧霞將國倫視如己出，一家三口好溫馨。

日前溫碧霞在IG分享兒子Xavier在學校台上演講，寫道：「看見你的成長和進步，不斷努力學習，所有你的老師和朋友都那麼愛你，我心中充滿喜悅，你是我的驕傲❤️我知道你未來一定會是一個非常成功的人，love u always Xavier❤️ ​​​」15歲的Xavier曾就讀於名校拔萃男書院附屬小學，2022年獲父母安排往美國升學，轉眼數年，Xavier已從少男漸變增添一份成熟味，他穿上西裝打紅呔十分醒神，在演講台上面帶笑容，表現充滿自信。

何國倫2022年赴美國升學，近日在學校台上演講。（ig@irenewan730）

溫碧霞看見兒子的成長和進步，不斷努力學習，感到好驕傲。（ig@irenewan730）

溫碧霞與養子何國倫合照。（ig@irenewan730）

溫碧霞為兒子感到驕傲。（ig@irenewan730）

溫碧霞探正在美國讀書嘅囝囝。（ig@irenewan730）

一家三口。（ig@irenewan730）

而這趟紐約之旅，溫碧霞的丈夫何祖光亦有同行，溫碧霞一如過往的少打扮，還有恒久不變的「海潮」跌膊造型，相中見兩夫妻去了多個景點觀光，玩得很開心。

溫碧霞與丈夫何祖光亦有二人世界。（ig@irenewan730）

經典跌膊造型。（ig@irenewan730）

溫碧霞入行逾40年，憑電影《靚妹仔》為人熟悉，在無綫參予過多部劇集，在《火玫瑰》飾演「海潮」的跌膊造型已成為她的標記，還有《封神榜》飾演蘇妲己，獲讚譽是「最美妲己」。

《火玫瑰》飾演「海潮」的跌膊造型已成為她的經典標記。（電視截圖）

《封神榜》飾演蘇妲己，獲讚譽是「最美妲己」。（影片截圖）

溫碧霞結婚多年一直未有生育計劃，她曾在小紅書貼片，親自剖白箇中原因，直認是被姐姐的懷孕及生育過程嚇怕不敢生小朋友。溫碧霞表示自己是家中的孻女，對上有四個哥哥和三個姐姐，她說：「我還記得小時候我姐姐懷孕時，是很不舒服，她一直吐，就是感覺很不對勁，她生小孩時，因為那個寶寶差一點倒轉生（胎位不正），所以她出血太多。而且生完小孩後，她會覺得很失落，因為我姐姐也是很漂亮，以前很苗條，身材很好，生完以後大了一個碼，又有抑鬱症，差不多一年多才好，所以我就看着我姐姐，我就很怕，從小到大就對生小孩有恐懼。」

溫碧霞於2000年嫁給富商何祖光。（網上圖片）

曾傳婚變，最後還是深愛對方。

溫碧霞透露不育原因。（小紅書截圖）

收養內地孤兒。（網上圖片）

溫碧霞被姐姐懷孕及生育過程嚇怕，所以唔敢生育。（網上圖片）