李蘊避談出軌傳聞聲稱「唔係仇人」　前夫疑以8字回應反擊

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠（David）後移居廣州生活，兩人育有一對子女，但李蘊前年突然宣布全面復出幕前，一度惹來婚變揣測，直至今年3月她終承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。近日李蘊自資5位數推出新歌《由自可》，並積極宣傳，昨日（10日）她現身網台受訪時透露：「呢幾年一直有做直播，靠打賞都有收入，雖然唔穩定，每月五位數收入，叫做食到飯囉。」但就避談贍養費問題及出軌傳聞，不過羅章冠其後就在IG限時動態發聲，似乎意有所指！

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

性感！（IG@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

李蘊早前飛美國三藩市撐好友G.E.M.鄧紫棋的演唱會。（IG@renee0727）

順便旅行。（IG@renee0727）

心情未有受影響。（IG@renee0727）

心情未有受影響。（IG@renee0727）

美國旅行。（IG@renee0727）

美國旅行。（IG@renee0727）

早前李蘊與前夫羅章冠合體為女兒慶祝9歲生日，她解釋：「我哋唔係仇人，始終係小朋友爸爸媽媽角色，唔會大家唔可以合照，會有一家人合體嘅時間，唔係分開就有你冇我。」她指子女亦知道父母離異，認為現今世代好普遍。對於前夫在網上發文指被背叛、被傷害，甚至暗示有人出軌，李蘊就表示：「每個人情緒都會有唔好嘅時候，可能係有啲衝動，但係好多嘢係唔需要向全世界人交代，有嘢自己知就可以。」被追問是否涉及第三者時，她就猶豫片刻答道：「呀…唔講嘞，唔講以前都過咗兩年幾，而家OK。」

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

一家四口合照。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

李蘊避談贍養費問題及出軌傳聞。（陳順禎 攝）

未有正面回應。（陳順禎 攝）

不過羅章冠就在IG限時動態寫道：「好像應該說些什麼。」雖然只有短短8個字，但就似乎意有所指，未知是否對前妻李蘊的回應有意見。羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」，又曾貼出「17LIVE」的截圖，並寫道：「好玩，越來越有意思了」，「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫。」之後再補充道：「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些。」而李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌，因而惹來外界猜測羅章冠的一番說話似乎暗示有人「派帽」。

羅章冠似乎意有所指。（IG截圖）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

李蘊的前夫羅章冠就接一對子女放學。（IG截圖）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

令人有不少聯想。（IG@luo_zhangguan）

有所暗示？（IG截圖）

李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）

羅章冠又提到直播平台的「大哥們」。（IG@renee0727）

李蘊深夜發文回應。（IG截圖）

Keep得好。（IG@renee0727）

李蘊仲Keep得好好。（IG@renee0727）

李蘊同囡囡去沙灘玩水。（IG@renee0727）