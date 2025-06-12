女星失婚5年榮升保險界強人　48歲出席百日宴自嘲變「婆婆」級別

現年48歲的康子妮（現名康滎舫）於2020年與林曉峰（阿Lo）2020年結束18年的婚姻重新出發，投身保險界，更連續4年成為百萬圓桌會（MDRT）會員，成績亮眼，近年她更於所在的保險公司頒獎典禮獲得多個大獎，業績彪炳。兩人共同育有一對兒子，21歲的大仔林寶及20歲的細仔林熙，21歲的林寶早前到日本留學，留有一頭All Back的長髮，似足日本型男愈來愈靚仔！

林曉峰和康子妮結婚18年一直恩愛。（資料圖片）

康子妮連續4年成為百萬圓桌會（MDRT）會員，成績亮眼。（IG@ukelily）

康子妮大仔林寶已變日系少年。（網上圖片）

康子妮近日出席同事BB的百日宴，自嘲已進入「婆婆級別」。康子妮分享百日宴照片，康子妮抱住BB，似乎相當恨抱孫喎！康子妮大讚BB「好香好好聞」，又直言：「諗返自己小朋友baby嘅時候」。離婚5年後康子妮已適應單身生活，擁有個人事業及朋友圈子，生活過得非常不錯！

康子妮與林曉峰曾是圈中公認的模範夫妻，婚後康子妮淡出幕前，專心相夫教子，2020年兩人宣布離婚震驚各界。康子妮回復單身後轉換跑道投身保險界，短短一個月就成為Top Sales，三個月後拿下百萬圓桌，收入亦水漲船高，成功轉型成為事業女強人！作為斜槓族的康子妮亦瓣數多多，除了保險之外，一向唱歌了得的她更是容祖兒的演唱會班底之一，主要擔任和音的工作，到不同地方登台。早前康子妮更為事業改名重新出發，現名為康滎舫，她曾透露是找師傅改名，五行欠水，所以改名轉運。

康子妮出席同事百日宴，開心攬住BB。（小紅書）

好鍾意BB。（小紅書）

擁有自己事業圈子。（小紅書）

生活不錯！（小紅書）