前港姐季軍13歲女五官標緻亭亭玉立 獲芭蕾舞獎學金培訓才貌雙全

現年47歲的朱凱婷是2001年港姐季軍，口才了得，曾任TVB多個大騷司儀，更連任五屆奧運節目主持。朱凱婷與飛機師老公林德勤結婚14年，育有一女Sheryl，如今囡囡Sheryl已經13歲，五官標緻亭亭玉立。朱凱婷昨日在IG分享女兒跳芭蕾舞的照片，對於囡囡取得獎學金而感驕傲。

朱凱婷是2001年港姐季軍。（IG圖片）

朱凱婷與飛機師老公林德勤結婚14年，育有一女Sheryl。（IG圖片）

朱凱婷不時公開兩母女的合照，多次見到Sheryl在芭蕾舞表演上獲得成就，加上完美遺傳媽媽的美貌，可謂才貌雙全。朱凱婷昨日在IG分享Sheryl的跳舞照片，並表示：「恭喜又一年獎學金培訓! 很高興看到你的敬業精神和你的每一步進步!」朱凱婷女兒Sheryl在芭蕾舞領域同樣表現突出，屢次獲得獎項。今年2月朱凱婷曾分享囡囡獲獎得照片，透露在「Dance World Cup Asia」獲得殊榮。兩母女更試過一同登上《歡樂滿東華》，Sheryl以豎琴為媽媽伴奏。

朱凱婷昨日在IG分享女兒跳芭蕾舞的照片，對於囡囡取得獎學金而感驕傲。（IG圖片）

兩母女更試過一同登上《歡樂滿東華》，Sheryl以豎琴為媽媽伴奏。（IG圖片）

兩母女更試過一同登上《歡樂滿東華》，Sheryl以豎琴為媽媽伴奏。（IG圖片）

Sherly五官標緻。（IG圖片）

其實朱凱婷都是才女一名，畢業於傳統女名校德望中學，讀書時期曾是辯論隊成員，亦參加過合唱團，當年以27分佳績考入香港中文大學。朱凱婷為栽培女兒，安排Sheryl入讀國際學校，女兒考獲鋼琴八級外，亦擅長豎琴、瑜伽，同時是校泳隊成員。