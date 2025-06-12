F4傳合體開騷破局？ 朱孝天直播揭真相：我們是連聯繫方式都沒有

24年前一部青春偶像劇《流星花園》大受歡迎，令四大男主演言承旭、朱孝天、周渝民和吳建豪組成的男團F4紅遍全亞洲，無人不曉。然而，組合在2009年解散後，僅於在2013年在春晚舞台上合體演唱，之後亦沒有再同台演唱。但近日卻盛傳五月天所屬的「相信音樂」有意促成F4合體計劃，舉辦25周年演唱會活動，而周渝民日前對此傳聞已作出回應，近日朱孝天在直播中亦有作出回應，對於合體有相當大的意願。

《流星花園》當年紅遍全亞洲。（網上圖片）

對於F4傳出合體舉辦25周年演唱會，早前周渝民就表示其實每年都有人來找，而他當然希望可以合體，對於F4有自己的期望，可能需要有些規劃，但強調如果想單純賺錢就不要來找他了。

F4紅遍全亞洲，近日傳出會合體開25周年演唱會。（視覺中國）

朱孝天直播回應合體傳聞。（微博圖片）

而近日朱孝天在直播中亦對傳聞作出回應，看得出來他對合體是有相當大的意願：「只要是4個人的事情的話，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應好不好。這是我可以表態我第一個點，但是其他3個的狀態，我沒有辦法去替大家去做太多的說明。然後，再來我目前沒有接到要合體的通知，好吧。合體我是很想的，我確實很想，好不好，但是就沒辦法，我們之間確實是連聯繫方式都沒有。」