42歲星女郎傳每年攞2億零用錢　前夫財力雄厚背景驚人

「星女郎」黃聖依最近帶同媽媽參與《是女兒是媽媽2》錄製，引起不少關注。然而，在最新一集節目中，她就大方談到外界一些傳聞，澄清每年有兩個億零用錢的傳聞，還原整件事情的來龍去脈。

黃聖依近來參加《是女兒是媽媽2》錄製。(《是女兒是媽媽2》微博圖片)

黃聖依在2007年與商人楊子結婚（目前已離婚），而他身家背景豐厚，除了是中國巨力集團的副董事長兼執行總裁之外，還是中國巨力影視傳媒有限公司董事長、出品人、製片人、男演員，擁多個身份，外傳其家族資產擁逾百億人民幣，而傳他個人資產至少有十億人民幣，財力雄厚。

黃聖依澄清每年兩個億零用錢傳聞。（微博圖片）

正因為夫家財力雄厚，曾有傳聞指黃聖依能每年拿兩個億人民幣零用錢，引起討論。對於，這個都市傳聞，黃聖依則在節目上大方回應，還原整件事情的來龍去脈：「這不是零花錢，是之前源於開始的時候有個訪談，然後說的其實整段，他就截取了片段，原本的意思是說公司有兩個億的這個支配的權限，就說一些項目甚麼的，到後來就變成是我自己就每年有兩個億。」原來一切都是因為被人斷章取義剪輯而造成的。

黃聖依前夫楊子財力雄厚。（視覺中國）

楊子豪宅擺滿許多收藏品。（微博圖片）

事實上，楊子曾在節目中自爆銀行裡是沒有多少存款的，因為大部分的資金都變成了古董收藏品，所以他曾在公開的豪宅中曝光了家裡許多古董收藏品，同時他亦是一名喜愛收藏天珠的愛好者，在文物收藏界有「天珠王」的稱號，所以家裡根本就是金庫。

楊子收藏了許多珍品古物。（微博圖片）

另外，黃聖依曾在《再見愛人4》節目中表示，自己是沒有個人財產的，因為所有錢歸楊子管理，她的收入來源及分配均是楊子在負責。如今，他們已結束了17年婚姻關係，相信黃聖依現在實現了財務自由了。