Anson Lo自爆曾在家中遭私生飯偷拍：影到我淨係着底褲

Anson Lo在節目中輕鬆分享被偷拍的經歷，但「神徒」均認為十分變態。(資料圖片）

MIRROR早年拍攝《MIRROR GO》綜藝時，曾引來200名私生飯湧入梅窩，而令節目無法拍攝；姜濤亦曾以長文訴說被「私生飯」要求合照的感受。不過原來「私生飯」已發展到偷影入屋的地步，Anson Lo( 盧瀚霆）早前到商台宣傳新歌，今晚（12日）《聖艾粒LaLaLaLa》播出其錄音訪問。

Anson Lo諗住喺屋企可以打扮隨性一點，結果原來已被偷拍。（IG圖片）

節目一開始，主持人少爺占以「如果屋企被影到，應該如何報置」作討論，又提到自MIRROR出現後，大家到商台訪問時都會打扮，但以前有歌手會踢拖做訪問，話題接到「偷拍」一事，Anson Lo表示屋企窗戶設有紗網，又叫大家不要偷拍，並分享曾發生在自己身上的被偷拍事件。「以前住舊屋時，有收過一個fan DM ，佢影住我屋企，有層紗嘅，但層紗睇到我淨係着底褲。因為我以前自己一個住嘛，喺屋企着底褲都好正常，佢話『小心啲啦，唔係就俾人影』但佢係善意嘅，我見到就⋯⋯從此就關晒所有窗簾，但而家又覺得關晒無陽光、氣場又好低，所以開返，所以大家唔好send呢啲相去衝擊我。」雖然Anson Lo語帶輕鬆分享「被偷拍」經歷，但節目播出後，不少「神徒」都嬲到震，希望大家能尊重Anson Lo。