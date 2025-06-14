8億千金餐廳內與友人輪住食一支煙　片段流出後疑再公審拍片者

香港實施室內禁煙已接近20年，但近日網上就流出一段片段，見到「8億拿督千金」莊鍶敏（前名：莊思敏）在餐廳內抽煙，從環境可推斷出她正身處北角一間餐廳。片段所見，莊鍶敏當時正吞雲吐霧，再將煙狀物傳給身旁的男友人。另一條片又見到莊鍶敏心情靚爆，邊聽著茄子蛋的《浪子回頭》邊搖擺身體，而此時男友人又再將煙傳給另一人。

近日網上就流出一段片段，見到「8億拿督千金」莊鍶敏在餐廳內抽煙，她當時正吞雲吐霧，呼出煙圈。（Threads）

再將煙狀物傳給身旁的男友人。（Threads）

有網民認為他們傳遞的這支是雪茄。（Threads）

貼出片段的網民說：「莊思敏and無品friends餐廳食雪茄，係咪當咗自己私竇呀😃 自私X」有人笑指：「可能近排的士牌價大跌！所以壓力太大😂😂😂」、有人鬧爆她在室內抽煙，畢竟犯法就是犯法，另一方面有網民認為她抽的不似雪茄，留言：「Share得點會係茄？」、「雪茄會Pass？」；另外也有人覺得，既然能公然抽煙應該是得到餐廳許可，或許當時她正參與私人派對，又表示其實即使違法都只不過罰款$1,500，對貴為拿督千金的莊鍶敏來說根本只是碎銀。

另一段片則見到莊鍶敏正在飲嘢。（Threads）

她心情靚爆，隨住歌曲邊搖邊唱。（Threads）

又與另一位女友人傾到笑晒口。（Threads）

莊鍶敏疑似食煙的片段，引起網民熱議。（Threads）

而莊鍶敏在13日晚上亦有發文，疑回應事件，她貼出一個女生的照片，對方當時與她身處同一餐廳，莊鍶敏表示：「我有個朋友仔想認識下呢位靚女😍。 Facebook 大神可唔可以做個紅娘，有冇人識呀？」網民就斥責她作為公眾人物，不但不為自己的行為道歉，更公審及疑似威嚇拍片者，極不可取。而大約2小時後，莊鍶敏就將此帖文刪去。