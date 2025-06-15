中年3單親爸帶子女外遊慶祝父親節　性向成謎揭二奶生曾被叫野仔

現年40歲、在TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》中20強止步的李創偉（Catry），去年突然宣布做爸爸，最離奇的是他竟在4個月內成為一子一女的爸爸，「媽媽」身份一直成謎。今天（15日）是父親節，李創偉昨日在IG限時動態分享與子女外遊的相片，疑似還有一位男士同行，盡享天倫之樂。

李創偉今年40歲。（IG@catry）

李創偉曾在夜場跳舞被佔便宜，跳完後全身手掌印。（IG@catry）

去年宣布做爸爸。（IG@catry）

李創偉形容此行是「走難...」，皆因要帶很多行李，他與一位疑似同行男士一人推住一部機場手推車，車上大大小小行李加背包共有七件，未出發已「爆喼」！另外，李創偉還分享了子女的背面照，見小男孩頭髮偏金色，拖住年紀較小的妹妹在離境大堂邊走邊跳，非常活潑可愛。出發前，李創偉先到航空公司的休息廳，之後再乘坐商務客位疑飛住加拿大，見李創偉將囡囡躺平在自己身上，父愛滿瀉，留言：「Let’s go.Chill out.」

父親節前夕出發去旅行。（IG@catry）

一子一女邊行邊跳，好活潑。（IG@catry）

疑與男友人同行，好多行李。（IG@catry）

李創偉於2011年參加《亞洲星光大道4 跳舞吧！》奪得季軍後加入亞視成為藝人，不過發展平平。其後他轉型做模特兒，曾參與多位明星的MV演出，當中包括溫碧霞單曲《只是太愛你》，二人在MV中更有激吻場面。李創偉為了生計曾開辦舞蹈學校，同時兼顧幕前演出，參加過TVB節目《男神廚房》、ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》等，直到《中3》獲得更多人認識，連甄妮亦曾點名稱讚。

李創偉於2011年參加《亞洲星光大道4 跳舞吧！》奪得季軍後加入亞視成為藝人。（影片截圖）

曾喺溫碧霞MV有親吻演出。（影片截圖）

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李創偉的性取向一直成謎，在《阿女又戀嚟》節目中，他與前主播、「媚姨」陳月媚女兒植詠珊（Cathy）配對，當被問到是否喜歡同性時，二人均坦承曾與同性拍拖。上月李創偉接受鍾慧冰「冰姐的花樣人生」訪問時，他罕談初為人父感受直言「好辛苦」，他說：「而家去到一個階段，係夜晚起搵人，即係起身點解冇人喺度喊。」他表示不想小朋友上床跟他一起睡，怕「瞓慣咗」，寧願睡在地上，待小朋友一嗌便將手給他們捉實，好有愛。另外，他透露會起身餵奶，續說：「我試過兩個鐘頭餵一次奶，到四個鐘頭一次嘅時候，叫醒佢喊到好似謀殺，我啲屋企人叫我唔好叫醒佢，佢瞓得會好長肉。」

李創偉曾上ViuTV節目《阿女又戀嚟》。（YouTube@冰姐的花樣人生）

李創偉選擇簽TVB。（YouTube@冰姐的花樣人生）

李創偉喺冰姐節目上罕談一對子女。（YouTube@冰姐的花樣人生）

在《中3》比賽期間，李創偉遇過一件事「癲咗」：「佢哋而家有分離感，佢要搵家長嗰種感覺，我真係癲咗。佢哋而家一歲幾，我真係好開心，記得有仔趁嫩生。」李創偉希望一對仔女長大後，可以做喜歡的事：「不過我唔係好想佢做跳舞呢一行，好多嘢好似行快幾步，死又死先。」至於會否有單親爸爸照顧而令仔女有缺失？李創偉說：「我覺得唔關缺唔缺失嘅事，我有好多屋企人，而家好多家庭離婚率好高，如果我遇到個啱都會結婚，我爸爸有二個老婆，我媽媽係細，我係大媽湊大，我細過俾阿婆叫『野仔』，難聽嘅說話聽唔少，直到我大個咗，工作有啲成績，阿婆都為我驕傲，有啲結係要自己解。」

李創偉跳唱《狂野之城》獲讚賞。（TVB圖片）