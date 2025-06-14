71歲梅小青插鼻喉做手術獲眾星慰問　曾患膀胱癌及腦血管塞栓

人稱「小青姐」的TVB前金牌監製梅小青，兩度於鬼門關徘徊，先後患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，幸能及早醫治。昨日（13日）梅小青突然在社交平台透露再次入院，突發性做了一個手術，見她插鼻喉躺在病床上，幸獲丈夫、兒媳及孫仔探望，讓她苦中作樂展現歡顏。

梅小青和劉家豪均是TVB前金牌監製，現已退休弄孫為樂。（IG@muisc927）

梅小青未有透露病情，寫道：「本以為兩日一夜的身體檢查🏥竟然住了十天😅還做了一個手術😂🙏萬分感謝我心慈貌美的好閨蜜蕭景生醫生👩‍⚕️及一直守護著我及家人的胡國樑醫生👨‍⚕️給我最快最妥善的安排💪🙏萬方感謝我家人的全程陪伴及細心照顧💜你哋讓我感覺到我是世上最幸福的人💜康復後我又會出動㗎喇💃🏿#再次證明愛要及時_治療要及時💪#繼續三好與四給💜」。

梅小青早前入院，要插鼻喉。（IG@muisc927）

一家三口手握手。（IG@muisc927）

從梅小青分享的數張相片可見，嚴重時要躺在病床上插鼻喉，還要打點滴；之後情況轉好，除了丈夫和兒媳，兩個孫仔亦穿上紅噹噹衣裳前往探望，見她笑得開懷，情況明顯轉趨穩定。帖文曝光後，獲大批圈中藝人留言送上慰問，包括鍾嘉欣、陳敏之、朱晨麗、陳煒、馬浚偉、張名雅、關嘉敏譚嘉儀、陳懿德、趙璧渝、林熹瞳等。

梅小青以短訊回覆《香港01》透露已出院：「多關心呀🙏昨天（13日）已出院了，現在在家休息，本是每年的身體檢查，結果發現問題所在，即刻解決了，上天待我真的好，每次都可以及早發現，再休息一星期後又向開心的生活進發，再次多謝你的關心🙏🥰」

兒孫同老公都有探望。（IG@muisc927）

梅小青手術後住院十幾日，現已出院。（IG@muisc927）

現年71歲的梅小青是梅小惠的胞姊，在演藝界超過40年製作了不少經典劇集，包括有黎明主演的《原振俠》、《今生無悔》、林家棟主演的《娛樂插班生》、蔡少芬主演的《洛神》、《法證先鋒》系列、《宮心計》系列和佘詩曼陳豪主演的《公主嫁到》等，而退休前最後一部劇集《法證先峰IV》更創下最高40點的收視，為梅小青的監製生涯畫上完美句號，之後與同為金牌監製老公劉家豪在家中弄孫為樂。

梅小青同梅小惠係兩姊妹，仲有好多兄弟姊妹。（IG@muisc927）

梅小青同梅小惠係兩姊妹。（IG@muisc927）

三代同堂。（IG@muisc927）

梅小青嘅媽媽年前慶祝91歲生日，早前離世。（IG@muisc927）

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梅小青多年來努力工作，健康亦多次出現警號，今年初梅小青作客TVB《流行都市》節目，透露因過去需要長期按掣倒帶，重複動作下，令一隻手出現了五十肩（又稱肩周炎）問題。2022年，梅小青火接受鄭丹瑞的YouTube頻道「健康‧旦」訪問，指當年由TVB過檔Now TV初期，因為去洗手間時總會感到不順暢，於是去檢查，發現膀胱有個腫瘤，並確定是癌症，幸而只屬初期，亦已切除。之後她重返TVB拍《宮心計2深宮計》，因為對聲音敏感，而且說話時有口齒不清情況，經腦科醫生檢查，再證有腦血管栓塞，需要接受腦部血管通波仔手術，先後2次走過鬼門關。

（YouTube@健康‧旦）

（YouTube@健康‧旦）