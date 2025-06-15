三料視帝曾窮到燶凍飲加$2唔敢嗌　靠阿媽支持《愛回家》成轉捩點

現年38歲的張振朗(Owen)，曾參加2006年英皇新秀，並於2011年再次投考藝訓班而正式入行。14年來由跑龍套開始，經歷「翻版張智霖」及「地獄黑仔王」階段，再到今年捱出頭成出爐視帝。他最近於紐約電影節再度奪獎，成三料視帝的Owen為新劇《刑偵12》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，Owen除了憶述初入行月入數千時幸得家人經濟支持的歲月外，亦披露2019年劇集接連被抽起及連環受傷黑仔期所得的領悟。談及與女友楊偲泳六年的感情，Owen表示與女友的事業運齊齊變好，信命的Owen說：「我哋擺明運氣夾，直情係護身符！」

張振朗接受梁泰來訪問。

張振朗曾參加2006年英皇新秀。（ig@owencheung）

張振朗最近於紐約電影節再度奪獎，成三料視帝。（ig@owencheung）

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在屯門區成長的張振朗，感恩父母多年來支持他自由追夢。他坦承及至2015年主演《愛回家2》後才開始有穩定收入。至於怎樣捱過初入行月入六千的歲月，他說：「凌晨將軍澳收工最辛苦，要公司車去旺角轉紅van，再返到屯門仲要行好遠先至到屋企。起居飲食係唔夠，好記得當時沈震軒帶我食日本拉麵，我一望餐牌，咁貴點算？或者佢睇穿我，話：『我請你啦！』又有一次同朱敏瀚、樂彤一齊出去食嘢，又係見到菜單好貴，佢哋都係講咗一句『我請你啦！』係好記得呢啲畫面。當時連凍飲加兩蚊都唔夠膽，事關第二日食飯可能就係爭呢兩蚊。」未有穩定收入時，Owen直認要靠家人支持，「阿媽阿哥都有，阿媽幫得最多。一定有唔好意思，都廿到尾大個仔。阿媽係無限量支持我，但都有階段問我需唔需要考慮將來轉行，但當佢知道我好想繼續演戲呢個諗法，都係繼續無條件支持我。因為無人估到近五年我嘅轉變，所以都會擔心我，但起碼到今日，無令阿媽失望。」

在屯門區成長的張振朗，感恩父母多年來支持他自由追夢。他坦承及至2015年主演《愛回家2》後才開始有穩定收入。（ig@owencheung）

張振朗2015年曾拍攝《愛回家2》，之後才開始有穩定收入。（ig@owencheung）

張振朗2015年曾拍攝《愛回家2》，之後才開始有穩定收入。（ig@owencheung）

張振朗試過月入6千日子，靠家人支持。（ig圖片）

張振朗試過月入6千日子，靠家人支持。（ig圖片）

六年前，Owen曾被封為「地獄黑仔王」。事因他接連五套主演劇臨播出街被抽起，拍劇亦多次受傷，當中甚至有兩次需即時送院急救。Owen難以忘記，當黑的他當時正在拍攝《反黑路人甲》，「嗰幾次受傷係好恐怖，嗰啲劇係朝早話播，到晏晝又唔播。嗰個階段，都會諗係個天覺得我唔啱呢行？好彩我樂觀，都會認為自己好彩！會諗如果啲劇當時播，或者會畀人鬧到反艇喎？嗰兩次嚴重意外，如果我真係黑仔，有可能瓜咗喎？個cam跌落嚟嗰次，有可能毀容喎？好彩只係中膞頭！令我知道凡事往好方面睇，好嘢自然會埋嚟。」

張振朗曾被封「翻版張智霖」。（ig@owencheung）

張振朗曾被封「翻版張智霖」。（ig@owencheung）

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拍《反黑路人甲》受傷。（ig@owencheung）

為拍《拳王》勁操肌。（ig@owencheung）

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張振朗六年前開始與楊偲泳交往，由相戀至今二人事業齊有突破穩步上揚，就連Owen也認同與女友互相催旺事業，「我哋擺明運氣夾，直情係護身符咁，哈！」交往六年，Owen認關係穩定但不急於結婚，「我係好傳統嘅，到而家都鍾意同屋企人住，當然想會想做呢件事，而家關係係好舒服，但要等多一陣，因為我同佢都衝刺緊。我哋係好chill嗰種，突然之間聽日做都唔出奇。」由於自細成長於溫暖家庭，張振朗入行至今的目標，仍是希望儲夠錢置業，買一間可以容納八個人同住的獨立屋與家人一起生活，問他是否包括父母及哥哥一家四口，他說：「無錯！佢哋六個之外仲有一個係邊個呢？哈哈！同屋企人一齊住好開心呀。」至於問及孖女友跟家人一齊住會否缺乏二人世界或私人空間，Owen回應：「咁好開心喎！到凌晨佢哋瞓晒覺嘅時候，自然有私人空間。最好係一幢四層樓嘅獨立屋，一人一層，地下畀大家一齊玩，所以我要好努力搵錢。」

張振朗被捕獲與楊偲泳拍拖睇郭富城演唱會。（讀者提供）

今年新春，張振朗陪女友同朋友相敍。（ig@kayan9896）

楊偲泳係影壇新人。（ig@renciysw）