性感女星內地登台賣唱身材走樣現肚腩　曾現身高貴會所嘆上流生活

40歲「性感女星」袁嘉敏曾於2023年底移居英國，原本希望在當地展開新生活及尋找真愛，但一年半後因生活壓力、治安及高昂生活成本，最終於2025年初宣布回流香港。她坦言在英國難以適應，亦未遇到合適對象，甚至在YouTube自爆曾玩交友app搵男朋友，但仍未脫單。

袁嘉敏移英後不時會在影片頻道分享生活。(影片截圖)

袁嘉敏在影片中提到原本以為自己會住在英國很多年。(影片截圖)

袁嘉敏重返香港後，積極接內地商演，經常於深圳登台，人氣依然高企，並於社交平台大方分享靚相，狀態愈來愈靚，卻感歎單身多年，渴望遇到真愛，無奈遇到的追求者大多是已婚或有複雜背景，令她感到無奈。

袁嘉敏絕對樣靚身材正。(ig圖片)

最近，又再有袁嘉敏的內地登台片段被放上網，不少網民都被她的小肚腩嚇倒，甚至有網民留言問是不是懷孕了？

有網民指袁嘉敏是不是懷孕了？（抖音截圖）

袁嘉敏肚腩的確有點明顯。（片段截圖）

袁嘉敏肚腩的確有點明顯。（片段截圖）

袁嘉敏肚腩的確有點明顯。（片段截圖）

不過沒有太大走樣。（片段截圖）

不過沒有太大走樣。（片段截圖）

袁嘉敏上月現身高級華人私人社交會所「中國會」嘆上流生活，若要進入會所內用膳，要達到其服裝要求，其入口告示寫明「衣履不整，恕不招待」，不能穿T裇、POLO裇、波鞋等進內。目前公司董事有不少猛人坐陣，如麗新集團主席、人稱「岳少」的林建岳、前富衛集團主席夏佳理等。「中國會」服務對象為一眾銀行家、企業家或專業人士等，故設有會員制度，個人/公司會籍價格15萬元，有提名人再可略減會費，此外，所有會籍每月再要交2,150元月費。

袁嘉敏到高級私人會所用餐。（IG截圖）

大騷豐滿上圍！（IG截圖）

其實袁嘉敏過往亦不時在社交平台大曬富貴生活，除了不時歐遊之外，又出入高級餐廳，她曾自爆課金500英鎊（約5,250港元）出席「富豪飯局」，她透露獲會員朋友邀請參加一個高級會所「Annabel's」的新年派對，據知「Annabel's」為倫敦一個設有舞池的高級私人俱樂部，主要客群為名流富人和時尚人士，而袁嘉敏亦希望在派對上認識更多新朋友，當晚她身穿黑色吊帶低胸及大露背長裙隻身前往，但到達會場後卻發現其他人都成雙成對，而且都是上了年紀的夫婦，令她意外又大失所望。

住富人區。（IG@candy_kamanyuen）

不時歐遊。（IG@candy_kamanyuen）

財來自有方！（IG@candy_kamanyuen）

一個人去高級餐廳食生日飯。（YouTube影片截圖）

好性感。（YouTube影片截圖）

近鏡！（YouTube影片截圖）

大曬好身材。（IG@candy_kamanyuen）

不時在社交平台大曬富貴生活。（IG@candy_kamanyuen）

嘆下午茶。（IG@candy_kamanyuen）

盛裝打扮。（IG@candy_kamanyuen）

曾自爆課金500英鎊（約5,250港元）出席「富豪飯局」。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏分享去新年派對的所見所聞。（YouTube影片截圖）