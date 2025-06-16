59歲開心果主持激罕公開21歲泳衣照　體態優美更曾參加健美小姐

梅小惠與阮兆祥早前有份主持的《友乜唔講得》反應大好，二人亦開設了抖音頻道「哥哥姐姐加友站」，日前更分享了許多從未曝光的劇照，當中竟然還有泳照。其中一輯相是當日《皆大歡喜》時裝版於沙灘取景拍下的，眾人穿上沙灘裝，包括：梅小惠、阮兆祥、鄧兆尊、廖碧兒等，不過全部都比較密實。

梅小惠、江欣燕、阮兆祥主持的《友乜唔講得》收視理想，原來已是三年前錄製的節目，但留到2025才播。（facebook：梅小惠 Toto Mui）

梅小惠與阮兆祥2002年的沙灘照。（抖音：哥哥姐姐加友站）

2025年，二人重演了當日的動作和畫面，其實二人都冇太大變化。（抖音：哥哥姐姐加友站）

著得相當密實的鄧兆尊。（抖音：哥哥姐姐加友站）

梅小惠、廖碧兒與阮兆祥。（抖音：哥哥姐姐加友站）

阮兆祥與《My盛Lady》拍檔陳敏之。（抖音：哥哥姐姐加友站）

直至祥仔與《My盛Lady》陳敏之的合照中，敏之著兩件頭泳衣終就比較有睇頭；此外片中還有一張阮兆祥攬住性感比堅尼女郎的合照，原來是上山詩鈉！但好戲在後頭，這些都不及之後幾張照片吸睛和震撼，梅小惠公開了21歲時的泳衣照，當時她手執隨風飄揚的紅色毛巾擺甫士，相當復古，但無可否認健美小姐出身的她，體態非常曼妙！

（抖音：哥哥姐姐加友站）

（抖音：哥哥姐姐加友站）

（抖音：哥哥姐姐加友站）

（抖音：哥哥姐姐加友站）

網民都留言：「梅小惠很漂亮啊，年輕時候感覺比現在的女明星漂亮，有辨識度」、「原来梅小惠年輕時咁好身材㗎？」、「其實梅小惠長得很好看，都是故意扮醜」，印證「梅小惠～世上最美麗～」之說。不過也有更多人催她跟阮兆祥在一起，更有人留言催婚：「在一起在一起，快點領證擺酒，我隨禮10萬，記汪阿姐賬上！」、「為什麼不能在一起」、「在一起，在一起，太有夫妻相了」

網民留言催婚。（抖音：哥哥姐姐加友站）

網民留言讚梅小惠身材好，且長得好看。（抖音：哥哥姐姐加友站）