前TVB御用惡人50歲宣布做老竇　為女兒努力搏到盡：做乜都無所謂

現年50歲的何俊軒曾效力無綫（TVB）長達17年，演出過多套劇集，當中多飾演惡人及警察角色，素有「御用惡人」及「御用警察」之稱，其代表作包括：《EU超時任務》的「喪Q」、《城寨英雄》的「地支先生」、《同盟》的「Johnny Cub」，以及《踩過界》的「廖鼎」，角色深入民心。

何俊軒在TVB有「御用惡人」之稱。（電視截圖）

《EU超時任務》中何俊軒飾演喪Q，這個角色成功令不少網民留意。

何俊軒自2016年拍完《踩過界》十字韌帶斷裂後，2017年離開TVB與當時太太移民到加拿大生活，其後又轉往內地發展開餐廳兼拍電視劇。感情生活方面，何俊軒於2019年與前妻離婚，至今年初他突然宣布再婚喜訊，近日再自爆當上爸爸，要為女兒多賺錢。他在社交平台寫道：「拼搏半生，最驕傲的不是鏡頭前的角色，而是成為你的爸爸。爸爸努力拍戲，是想讓你知道，夢想值得堅持。父愛如山，無聲卻滾燙。」

何俊軒近年在內地多方面發展，包括探店、直播帶貨、商業活動、登台表演及開餐廳。（小紅書截圖）

近年主力內地發展的何俊軒，直言演員不易做。（小紅書圖片）

何俊軒年初突然宣布再婚！（小紅書圖片）

影片中，身在片場的何俊軒感觸表示，很多人問他，回了內地這5、6年，探店、直播帶貨、商業活動、登台表演又開餐廳，但做了20多、30年演員，他最喜歡的當然是做戲啦，可以每一日都飾演不同的角色，所以希望在有生之年都繼續拍戲，賺多兩個錢，其實做什麼都沒什麼所謂，「因為小弟剛剛榮升爸爸，50歲先做老竇，還要生了個女仔，我當然希望賺多點錢留個女兒，希望她將來健健康康快樂地成長。」網民紛紛送上「恭喜」祝賀外，也大讚他是負責任的好爸爸。

何俊軒近日宣布50歲榮升老竇。（小紅書截圖）

何俊軒迎來他的「前世情人」。（小紅書截圖）

何俊軒希望賺多點錢留個女兒。（小紅書截圖）

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何俊軒當年拍《踩過界》的時候經歷十字韌帶斷裂，翌年2017年，他決定離巢，與前任太太移民到加拿大休養和生活，不過後來他又決定移居內地，北上發展。何俊軒曾表示自己並非因在香港混不下去才回內地，而是在香港「冇得撈」。他指自己在19年公開撐警言論後，遭親友割席劃清界線，包括被朋友出賣其地址，亦與家人因政治立場不同令關係轉差，於是決心北上。

何俊軒2016年拍完《踩過界》導致自己的十字韌帶斷裂後，他在2017年離開TVB。（網上圖片）