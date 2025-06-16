75歲漫畫教父為6歲幼子慶祝生日遺失婚戒　怕激嬲嫩妻唔敢講？

現年75歲的香港「漫畫教父」黃玉郎於2019年再度結婚，迎娶比他年輕37歲的圈外女友Cass，同時公布太太有喜，第五度當爸爸，雙喜臨門。日前黃玉郎為兒子舉行生日會，太太Cass在社交平台分享一段影片，透露當日黃玉郎失掉結婚戒指，「慌失失」四圍尋，更一度要救生員潛落泳池尋找，幸最後失而復得。

黃玉郎在上年2月14日與圈外女友Cass Fong註冊結婚。（微博/@黃玉郎Tony）

Cass在threads上載影片，見黃玉郎穿上絲質短衫短褲，由屋內走出屋外，友人帶他經過泳池後，再落幾級樓梯就見到一塊大石，原來婚戒被藏到該處，黃玉郎尋回後隨即戴上手，並露出招牌「二撇雞」笑容。據Cass指黃玉郎是在兒子6歲的生日派對上遺失婚戒，但擔心被太太責罵而不敢相告，她笑指完全不介意，因為可以再買，寫道：「黃生喺個仔生日party（派對）唔見咗結婚戒指，初時個個都唔敢同我講，聽（驚）我嬲！救生員潛水搵咗成粒鐘都搵唔到，當我知道嘅時候，我好冷靜咁講：『冇所謂啦，咪換過隻囉！』（其實我想換咗好耐）結果......天啊......」最後失而復得，不過，Cass分享完影片後不久又刪除。

跌在這裏？（threads@CassFong）

尋回即刻好開心，戴上婚戒，不用擔心被老婆鬧。（threads@CassFong）

黃玉郎尋回婚戒過程：

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據Cass指黃玉郎是在兒子6歲的生日派對上遺失婚戒。（threads@CassFong）

二人10年前在朋友飯局上認識，轉眼變一家三口。（threads@CassFong）

黃玉郎的感情生活十分多姿多彩，他首任太太是同為漫畫家的夢妮，育有兩子一女，兩人於87年離婚。之後有指黃玉郎對當年剛剛出道的黎姿展開猛烈追求，並譜出一段相差21歲的忘年戀，可惜兩人拍拖接近3年後宣布分手。黃玉郎1999年「張國榮初戀女友」倪詩蓓相戀，並育有一子，二人一直未有註冊結婚，2004年分手後，倪詩蓓帶著患有自閉症的兒子離開香港到新加坡生活。 2013年，他亦與細34歲的林熹瞳傳緋聞，兩人更合作開設電影公司。

倪詩蓓不時放上與孩子遊玩的照片。（倪詩蓓微博圖片）

黃玉郎與倪詩蓓為兒子打官司。 （網上圖片）

黃玉郎自幼家貧，中學未畢業便出來社會工作；他自小便喜歡畫畫，70至80年代憑《龍虎門》、《醉拳》等膾炙人口的作品，建立起其漫畫王國玉郎集團，至今創作的作品已超過100部，讀者遍布世界各地。他其後在88年曾因被控告訛騙公款而入獄，93出獄後再建立玉皇朝，再在漫畫市場叱吒一時。