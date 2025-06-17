前叱咤男金罕現身內地被捕獲態度極友善　網民：就嚟以為佢退圈了

現年37歲、曾奪「叱咤樂壇男歌手金獎」的許廷鏗（Alfred），近年積極開拓不同領域，除了歌手、牙醫身份外，年前他成立個人唱片公司做老闆，最近又成為了匹克球教練，相反公開活動卻減少，難怪被網民戲稱為「失蹤人口」。

許廷鏗在《2020 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇男歌手」金獎。（資料圖片）

許廷鏗近年積極開拓不同領域。（IG@hui_alfred）

許廷鏗近年愛上打匹克球，更成為教練。（IG@hui_alfred）

而近日，竟然有網民在杭州一間咖啡店野生捕獲許廷鏗，並把照片分享到社交平台，相中許廷鏗戴著透明膠框眼鏡，身穿白色寬袖Tee搭配背心，身形看上去比以往清瘦，非常低調。

許廷鏗近日在杭州被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

網民大讚許廷鏗友善。（小紅書截圖）

網民分享偶遇許廷鏗經過。（小紅書截圖）

博主表示在杭州看完Supper Moment演唱會第二天，在一家咖啡店偶遇許廷鏗，「大概中午一點左右 我走進ninecups，見到一個男的跟同行一位戴帽女士打包飲品離店，我站在一旁等點單，覺得那男的好眼熟，我望多幾眼，於是我直接問一句『hello，我想問下你係咪許廷鏗啊』，佢答：『係啊。』」而在走的時候，許廷鏗還友善地跟博主說拜拜道別，讓博主大感開心，「即刻戴起耳機整翻首《青春頌》先，回憶全部翻曬黎。」

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貼文一出，隨即引來熱烈討論，有網民估計許廷鏗有可能來會合好友鄭欣宜一起玩，也有不少粉絲羨慕該博主能偶遇許廷鏗，並笑言：「好想偶遇，好喜歡他，如果我是你我就過去合照了」；另外，亦有網民對許廷鏗現身杭州感到驚訝：「居然嚟咗杭州？」、「杭州？許廷鏗？」、「好不可思議的字眼，但係真係發生咗，真係牙醫喎。」甚至有人幽默調侃：「佢可唔可以開Show啊？我就嚟以為佢退圈啦！」及表示：「好久没有公開活動了，甚是想念，他的音色真的的很好。」可見許廷鏗依然有一定人氣。」可見雖然許廷鏗近年曝光率較以往減少，但依然人氣不減。

許廷鏗清減不少。（IG@hui_alfred）