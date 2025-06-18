星二代出席畢業典禮駝背單手接證書惹負評　高大靚仔盡得父母真傳

現年53歲的袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）結婚多年一直十分恩愛，兩人育有一子張慕童（Morton魔童）。轉眼間魔童已經18歲，遺傳了父母優良基因的他愈大愈靚仔，更被封為「最靚仔星二代」！早前魔童出席畢業典禮，網上流傳他上台領證書的短片，紛紛留言大讚他高大靚仔，但行路時的體態就掀起網民熱議！

拍拖睇展覽。（微博@袁詠儀靚靚）

素顏。（微博@袁詠儀靚靚）

模範夫妻！（微博@袁詠儀靚靚）

模範夫妻！（微博@袁詠儀靚靚）

普陀山之旅。（微博@袁詠儀靚靚）

模範夫妻。（微博@袁詠儀靚靚）

恩愛。（IG@anitayuenwy）

魔童BB時期。（微博@袁詠儀靚靚）

溫馨。（微博@袁詠儀靚靚）

片中所見，魔童身穿畢業袍上台，盡得父母優良基因的他高大靚仔，但行路時手臂擺動動作較大，亦有少少駝背，單手接過證書後面對鏡頭留影，最後更展露笑容，十分帥氣！不過有網民就留言指魔童體態不佳：「該練練儀態了」、「單手有點沒禮貌」、「吊兒郎當」。

魔童出席畢業典禮。（影片截圖）

魔童出席畢業典禮。（影片截圖）

行路時手臂擺動動作較大，亦有少少駝背。（影片截圖）

行路時手臂擺動動作較大，亦有少少駝背。（影片截圖）

單手接過證書後面對鏡頭留影。（影片截圖）

單手接過證書後面對鏡頭留影。（影片截圖）

靚仔！（影片截圖）

不少網民指魔童體態不及爸爸張智霖。（微博@張智霖）

據知魔童就讀香港國際學校（Hong Kong International School，簡稱HKIS），創校超過50年，屬本港首批國際學校，提供美式課程，並重視體藝發展，設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等，吸引不少星爸星媽安排子女入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、著名導演王家衛的兒子等，全年學費由$224,800至$263,300不等，每學期另再交$11,500基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴！

靚靚大爆兒子想拍拖。（梁碧玲攝）

魔童盡得父母真傳。（IG@anitayuenwy）

魔童遺傳了父母的優良基因。（IG@cheung_morton）

一家三口。（微博@袁詠儀靚靚）

魔童已經同爸爸一樣高。（微博@袁詠儀靚靚）