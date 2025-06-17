中年2失婚男歌手得長輩歡心　現身姜大衛壽宴與肥媽黑妹同枱食飯

《中年好聲音2》季軍顏米羔（原名顏金達）在娛樂圈甚吃得開，日前姜大衛提前慶祝78歲生日，圈中一班好朋友胡楓（修哥）、狄波拉、盧海鵬、余安安、陳美齡之外，還有幕後舉足輕重人物曾勵珍、陳淑芬、小美、何麗全等都有到賀，想不到顏米羔亦是當晚的坐上客，與肥媽Maria Cordero和「黑妹」李麗霞同枱食飯。

姜大衛月底78歲生日，視太太李琳琳如「女朋友」。(汪曼玲@FACEBOOK)

每次姜大衛慶祝生日，都必定是星光熠熠。(汪曼玲@FACEBOOK)

每次姜大衛慶祝生日，都必定是星光熠熠。(汪曼玲@FACEBOOK)

胡楓在小紅書分享當晚開心片段，他負責揸手機影勻全場，大家逐一介紹自己，見肥媽與三姐一齊坐，並指住對面的黑妹說：「我愛人」，而坐在黑妹身旁並不是肥媽傳聞中的「兒子」、《中年好聲音2》冠軍古淖文，也不是「契仔」6號陸浩明，反而是顏米羔，在《中年》聚會以外都見面，相信私底下亦非常投緣。

戴住眼鏡的顏米羔發現胡楓影住自己，即興奮對住鏡頭揮手、作揖又舉V。而坐在顏米羔另一邊則是佘詩曼媽媽，佘媽不停撳手機，被開玩笑指「傾大生意」，胡楓說：「係咪想將個女賣咗佢」，佘媽回應：「係都賣你先」。

肥媽同三姐。(小紅書@胡楓)

黑姀。(小紅書@胡楓)

原來顏米羔都有份出席。(小紅書@胡楓)

同一班前輩同枱食飯。(小紅書@胡楓)

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顏米羔於2022年底結束10年婚姻，離婚後卻不愁寂寞，除了經常被女粉絲包圍，早前他44歲生日正日捲入欠債風波，被「兄弟」追債2萬元；但轉頭已被影到駕駛名貴跑車接載女伴。他受訪時避談感情事，但承認身邊多女伴，自小在女人圈中成長，屋企有3個家姐加媽媽。

顏米羔曾被影揸名車載女伴。（資料圖片）

顏米羔生日被人公開追債。（threads@leo71287）