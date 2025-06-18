鄭中基發聲明回應支付贍養費8千傳聞　親揭真相坦承正在辦理離婚

現年53歲鄭中基與前有線主播，45歲的余思敏結婚13年，兩人婚後育有一子一女，今年2月傳出婚變，鄭中基4月時被影到現身灣仔家事法庭，但就未有任何回應。昨日早上，鄭中基與爸爸鄭東漢現身灣仔家事法庭，參與閉門聆訊，鄭中基當時神情輕鬆，見到媒體守候亦有打招呼。鄭中基昨日接受訪問時透露向法官申請並獲批可出聲明，並預告會於今日發聲明回應有關離婚的事。而余思敏昨日就在友人及律師陪同下現身，對於「有傳復出」、「過得幾辛苦」、「八千元贍養費」等問題，余思敏一概未有回應。

鄭中基與爸爸鄭東漢抵達灣仔的家事法庭。（陳順禎攝）

鄭中基與爸爸鄭東漢抵達灣仔的家事法庭。（陳順禎攝）

余思敏。（陳順禎攝）

今日鄭中基就他與前妻余思敏離婚一事，包括有關要支付贍養費港幣$8000的傳聞，於社交平台發出聲明回應，內容如下：

鄭中基先生聲明

親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實報道出現 (包括所謂「港幣 8000元贍養費」等與事實嚴重不符)，嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。

願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。

此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。

再次感謝大家的關心與理解。

鄭中基

鄭中基聲明原文 (ig圖片)

鄭中基與余思敏曾經十分恩愛，不時曬幸福以及一家四口家庭樂。去年8月鄭中基突然宣佈與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，指對方「工作及道德操守有問題」，又自爆有情緒問題，會在太太余思敏陪伴下到美國參與戒酒療程。至今年2月傳出兩人正辦理離婚手續，余思敏上月45歲生日時暗示重新開始：「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」僅分享與子女一起吹蠟燭慶生的合照，兩夫妻當時更已互相取消關注對方的社交網。

鄭中基與老婆余思敏。(ig圖片)

鄭中基一家四口。(ig圖片)

有報道指去年被公開解聘一直「深潛」的何慶湘，已轉職到一間電影公司工作，但私下一直還有幫鄭中基手，赴美前最後演出仍陪在鄭中基左右，成為離婚導火線。報道又指，出身於富有家庭居於豪宅的鄭中基，至離婚一刻只付每位小朋友每月8,000元贍養費，是因為鄭東漢下令兩名孫兒要跟鄭家所致。據悉，余思敏曾向友人呻單是一對子女的學費每月已逾萬元，另外仍有補習費、興趣班、日常費用等等完全無法應付。有指由於鄭中基出手太低致兩人無法得到共識，結果鬧上法庭。

鄭中基去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）