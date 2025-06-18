謝霆鋒四川拍節目如皇帝出巡群眾圍觀極墟冚 網民大讚：頂級神顏

謝霆鋒相隔多年再舉行演唱會掀起熱話，日正式官宣8月在杭州舉行演唱會，內地巡迴演唱會引起搶飛潮。向來多搞作的霆鋒日前去到四川與內地藝人丁真拍攝第二季美食真人騷節目，走訪多個景點，吸引大批群眾圍觀，場面極度墟冚！

除了忙於籌備內地演唱會，霆鋒昨日現身四川為節目《百姓的味道》拍攝第二季，走訪文物保護區瀘定橋及當地的景點，發掘美食背後的百姓故事。有網民捕獲霆鋒，並將照片分享到小紅書，並留言寫道：「謝霆鋒的人氣就是高，在現場被路人圍拍，也讓他感受到了四川人的熱情。」相中看到霆鋒身穿T恤、戴上太陽眼鏡，打扮低調休閒，但去到邊都吸引大批群眾圍觀，需要多名保安開路，而霆鋒沿途笑容滿面，相當親切。

網民好羨慕霆鋒驚人髮量。（小紅書）

場面極墟冚！（小紅書）

霆鋒與內地藝人丁真進行拍攝。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都留言大讚霆鋒狀態極佳，更表示非常羨慕他驚人的髮量：「羨慕他的發量和不會老的基因！」、「霆鋒又帥又酷」、「這個人真是已經帥了半生了」、「近距離看真的超帥」、「這是我這輩子見過最帥的男人，沒有之一～而且是越來越帥」、「365度無死角的帥」、「你可以不喜歡他但是不能說他不帥」、「頂級神顏，都45了不但皮膚還這麽好就連白頭發都看不到一根，太牛了」、「突然覺得謝檸檬越來越像他老爸，尤其係帶黑超的樣子」。