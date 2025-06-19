豪門千金真空露背狂奔險洩春光　網民心心眼︰上層社會千金取悅我

現年34歲的何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊與三房太太陳婉珍的女兒，是名副其實的豪門千金。2023年，何超蓮與內地男星竇驍結婚，正式升lv成為人妻，但婚後並非做少奶奶照顧家庭，而是繼續發展她的事業，參演內地綜藝節目、拍電影，且活躍於社交平台。日前何超蓮在抖音發放一段穿大露背裙「真空喪跑」短片，短短一天已吸納28萬個Like，網民有感而發留言：「抖音甚至能看到上層社會千金在取悅我😭」。

何超蓮曬出水着美照。(ig圖片)

何超蓮首條youtube片。(youtube截圖)

何超蓮與老公竇驍。（IG：@laurinda_ho）

視頻影片中，何超蓮穿上一條綠色吊帶雪紡裙，加上兔仔耳，一臉可愛模樣微微俯身望向鏡頭。之後一個華麗轉身，原來好戲在後頭，超蓮是真空上陣，Deep U裙款露出白滑玉背，除腰型線條盡收眼底，鬆身裙款再左右擺動更險洩春光。超蓮想體現在樹木包圍下翩翩起舞的感覺，赤腳在花園的階磚地上奔跑，她還搞笑地將裙子拉高，似「青蛙腳」走到遠處回頭一望，寫道：「想翩翩起舞，失算了......地面太燙腳， #踮起腳尖提起裙邊 」。

何超蓮好可愛呀！(抖音@何超蓮)

嘩，一個華麗轉身，原來真空上陣！(抖音@何超蓮)

險洩春光。(抖音@何超蓮)

對超蓮如此性感奔跑，網民亦覺得驚訝，有人感慨留言：「抖音甚至能看到上層社會千金在取悅我😭」、「和竇驍慪氣也不用這麼拼啊姐」、「我何德何能，可以在抖音上看到千金小姐的美背」、「沒有緊貼的裙子，高個子從側面高處一看就看到屁屁了」；不過也有人覺得沒什麼，「這有什麼嗎？不是正常的露背衣服嗎」。

網民議論紛紛，人人爭住話：「上層社會千金取悅我」。(抖音@何超蓮)

何超蓮是已故賭王三房陳婉珍的女兒，還有家姐何超雲和龍鳳胎弟弟何猶啟，三太行事作風較低調，而三太陳婉珍曾以10億美元（約78億港元）位列《2021福布斯全球富豪榜》第2674名。

三太陳婉珍育有三子女，包括何超雲、龍鳳胎姊弟何超蓮和何猶啟。(抖音@何超蓮)

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