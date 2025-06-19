王俊棠自揭與安德尊多年恩怨為節目效果　曝光私下真實人品

現年59歲的王俊棠有「TVB御用惡人」之稱，日前他接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問，大談入行經過，並親解與安德尊多年的恩怨。

王俊棠接受楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

王俊棠接受楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

王俊棠每年都會帶領TVB龍舟參賽，但幾乎是年年包尾，安德尊狂寸「一人累全家」，楊紹鴻問是否得罪對方？王俊棠否認，並讚安德尊「為人好好」，他解釋：「其實安德尊係一個好人嚟，佢喺電視咁講，成日講我個名出嚟吸引你哋去注意，王俊棠，王俊棠，成日聽呢個名見到個樣，大家就有深刻印象記起我，其實好多謝佢，好朋友嚟。」

王俊棠話要多謝安德尊。（YouTube@楊紹鴻）

安德尊經常同人隔空罵戰。（資料圖片）

安德尊曾寸王俊棠「一人累全家」。（電視截圖）

王俊棠還爆出每年都輸的真正原因：「我唔知應唔應該講.....TVB人流係轉得好快，我哋啲PA可以上午返工，下午就走唔做。新一代唔可以太辛苦，同埋唔鬧得，你跟住個導演鍾意鬧人就死啦。嗰陣（以前年代）打你仲得，當年同依家唔同，現在小朋友唔惡得唔話得，俾樣佢睇都唔鍾意，要好好保護。」所以王俊棠即使有50年龍舟競賽經驗，但每年卻要在短短幾堂訓練新人，所以只志在參與。

王俊棠有50年扒龍舟經驗。（YouTube@楊紹鴻）

每年都帶新人出賽，而且得幾堂時間練習。（電視截圖）

王俊棠曾被嘲是包尾隊長。（電視截圖）

但其實志在參與，大家都好開心。（電視截圖）

王俊棠身材高大，入行前曾與梁家輝一齊為1979年第一屆澳門時裝展演出；至80年代初因為做夜總會待應被李修賢及王鍾發掘邀請拍電影，但第一部參演的《流氓公僕》便要全裸演出，王俊棠說：「真係領先河呀，嗰時冇咩演員除晒，你睇《流氓公僕》當日有條友喺簷蓬上面一路跑全身冇着就係我。」他自言當年勝在年輕，身材fit沒有脂肪，希望夠搏會有下一次演出機會。

王俊棠做模特兒。（YouTube@楊紹鴻）

第一部參演的《流氓公僕》便要全裸演出。（YouTube@楊紹鴻）

第一部參演的《流氓公僕》便要全裸演出。（影片截圖）

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從演多年，難免會受傷，較深刻一次是拍電影《初生之犢》，被「力王」樊少皇踢一腳要敷足兩星期藥，連抖大氣都痛，他說：「嗰下打明明踢落手臂，但我手擋高咗，一嘢入咗（側面胸骨）。少皇以前好犀利，佢真係一隻田雞，喺呢度跳過成張飯枱，我哋想跳上張枱都難啦，大家拍到凌晨4、5點，佢仲翻筋斗練嘢，好犀利好犀利！」

王俊棠曾被「力王」樊少皇踢一腳要敷足兩星期藥，連抖大氣都痛。（YouTube@楊紹鴻）

王俊棠指樊少皇好似一隻田雞，彈跳力驚人。（影片截圖）

王俊棠透露與家人定居中山，而兩名兒子生得好高大，有190cm以上，長子王子銘是一名攝影師，次子王東泰是前無綫合約藝人，但現在簽了模特兒公司，亦間中會接演TVB臨時演員的角色。

兩子仲高大過王俊棠。（YouTube@楊紹鴻）