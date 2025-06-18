《流行都市》女神顏值大跌Watt面容浮腫嚇窒網民　本人親揭原因

現年35歲的彭慧中（Phoebe）參選2010年港姐入行，驕人身材成為焦點，但參選期間因被爆出性格豪放兼爛蒲，更曾流出大批過往夜蒲、煲煙和攬仔親熱照，最後大熱倒灶。

彭慧中參選2010年港姐入行。（TVB影片截圖）

彭慧中身材fit爆（TVB影片截圖）

雖然負面新聞纏身，但彭慧中仍獲無綫簽約旗下，惟入行多年發展平平，代表作來來去去可能都是《都市閒情》和《流行都市》，但她勝在外型搭救，經常穿着短裙或短褲大騷長腿，在鏡頭前展現性感曲線，收穫一批捧場客，更是不少人的性感女神。不過，近日有網民發現彭慧中在節目中突然面容浮腫，情況令人擔憂。

無論是《都市閒情》，還是《流行都市》，彭慧中一雙誘人長腿都受到網民關注。（電視截圖）

近日有網民發現彭慧中在節目中突然肥腫難分。（電視截圖）

情況令人擔憂。（電視截圖）

彭慧中近年除了在節目《吃貨橫掃》系列略騷性感外，已甚少展現其魔鬼身材，戰鬥力大減。而近日更有網民在討論區貼出彭慧中主持《流行都市》的截圖，並寫上：「慘 流行都市彭慧中嗰樣」。相中的彭慧中顏值大跌Watt，面容浮腫得令人震驚，像變了另一個人一樣，網民紛紛留言：「有唔妥。 水腫？」、「腫到皮膚敏感咁樣」、「面容浮腫」。

彭慧中近年除了在節目《吃貨橫掃》系列略騷性感外，已甚少展現其魔鬼身材。（電視截圖）

彭慧中之前在《吃貨橫掃港深珠》中大玩邪惡高炒視覺。

對此，彭慧中回覆《香港01》時，表示：「係身體有啲唔舒服，食咗啲藥應該係藥物敏感。睇咗醫生，而家冇事啦，多謝關心。」有女神親自交代，粉絲們可以放心啦！

彭慧中稱看了醫生已經沒事。（IG@phoebspang）

彭慧中身材fit爆。（IG@phoebspang）

火辣！（IG@phoebspang）

喜歡與陽光玩遊戲。（IG@phoebspang）

不得了。（IG@phoebspang）

長腿。（IG@phoebspang）

健康膚色。（IG@phoebspang）