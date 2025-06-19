離巢綠葉做演員搵唔到食　直播帶貨被嘲折墮：叫我死茄喱啡二打六

現年51歲的湯俊明自2020年離巢後北上發展，但演藝事業一度停滯，為謀生計曾轉行做裝修、擺檔賣魚蛋等等，亦積極經營社交平台，努力直播帶貨賺錢養家。上個月湯俊明透露相隔兩年終於再有機會拍劇，並遠赴雲南拍攝，與TVB舊搭檔趙璧渝第三次合作飾演夫妻。日前湯俊明與彭迪安（Eddie）一起跑步拍片，大談近年在內地發展的情況，並直言不介意被嘲是「茄喱啡」、「二打六」，更揚言：「多啲叫我死茄喱啡，多啲叫我死二打六都唔緊要㗎！」

湯俊明在2020年年初宣布再度離巢。（IG@tong_chun_ming）

曾過檔HKTV。（影片截圖）

湯俊明經常孖住古明華一齊拍片。（影片截圖）

一齊擺檔期賣魚蛋。（影片截圖）

湯俊明和古明華一齊發展江門文創工作。（影片截圖）

轉戰內地發展。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明透露已兩年冇拍劇。（影片截圖）

湯俊明同趙璧渝已經係第三次合作演夫妻。（影片截圖）

遠赴雲南拍攝。（IG@tong_chun_ming）

好拍檔！（IG@tong_chun_ming）

好拍檔！（IG@tong_chun_ming）

湯俊明透露已在內地發展5年，起初由演員轉做娛樂直播，但就有網民留言：「呢個茄喱啡，呢個二打六都折墮喇，而家搞到要做直播」，之後他又試過在街頭直播帶貨，再被網民嘲諷：「嘩，你睇下佢幾折墮幾慘！叫佢後生勤力啲㗎啦，發咩明星夢呀，而家折墮到要喺街度做直播帶貨。」不過湯俊明就不以為然：「其實我又唔覺得直播帶貨係折墮，每個人都有個夢想嘅，我有做演員呢個夢想，但係要維持呢個夢想，都要搵食㗎，做演員真係搵唔到食呀嘛，我都要養家㗎嘛。」雖然收入未算豐厚，但他自言「生活到」，亦不介意被嘲是「茄喱啡」、「二打六」：「我係死二打六、死茄喱啡，其實大家愈多人留言呢，即係愈多人知我做演員，所以冇所謂，大家喺我直播或者我視頻裏面多啲叫我死茄喱啡，多啲叫我死二打六都唔緊要㗎！」相當豁達！

好拍檔！（IG@tong_chun_ming）

跑步拍片。（影片截圖）

湯俊明透露已在內地發展5年，起初由演員轉做娛樂直播。（影片截圖）

但就被嘲折墮。（影片截圖）

在街頭直播帶貨。（影片截圖）

被指好慘。（影片截圖）

折墮到要做直播帶貨。（影片截圖）

坦言做演員搵唔到食。（影片截圖）

自認「死二打六」、「死茄喱啡」。（影片截圖）

豁達！（影片截圖）

努力直播帶貨。（影片截圖）

用跑步比喻人生。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明已婚。（IG@tong_chun_ming）

仲有一個囡囡。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明入行32年，拍超過三百套劇。（電視截圖）

湯俊明曾參演劇集《反黑路人甲》。（IG@tong_chun_ming）

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