鄧紫棋被蜂鳥要求歌曲下架　強硬還擊：嚴格依據我國的法定許可

鄧紫棋（G.E.M.）近日公開六年來的版稅爭議，震撼樂壇。自2019年與舊公司蜂鳥音樂解約後，雙方官司纏訟至今，鄧紫棋自爆「六年版稅，一分沒有」，即使舊歌如《泡沫》、《光年之外》等持續熱播，自己卻分毫未得。她坦言，當年年少簽約，合約條款令她失去舊作著作權，長年無法重錄或主導自己的音樂。

最近G.E.M.鄧紫棋一直忙於世界巡迴演唱會。（IG：＠gem0816）

今年6月，她終於宣布找到法律突破口，正式重錄舊作並推出新專輯《I AM GLORIA》，形容這是「死而復活、失而復得」的奇蹟。鄧紫棋強調，這不是復仇，而是希望以母親心態尋回屬於自己的音樂「孩子」，呼籲樂迷支持新專輯。事件引起圈內外廣泛關注，不少藝人及網民留言力撐，認為創作人應獲得合理報酬和尊重。

鄧紫棋（ig@gem0816）

鄧紫棋（ig@gem0816）

蜂鳥音樂最新回應是發出嚴正聲明，指控鄧紫棋重錄專輯《I AM GLORIA》侵犯公司著作權，要求她48小時內下架所有重製歌曲，並勒令各大平台停止播放。蜂鳥強調仍擁有相關錄音及詞曲版權，雙方多年官司至今未解決。鄧紫棋則強硬反擊，要求蜂鳥先結清6年8個月的合法版稅和酬勞，明言不會下架歌曲。

鄧紫棋原文如下：

與我的律師團隊聊完後，我們都無奈的攤手笑了。

其實我不知道我還要回應什麼？

因為我這次重錄的法律依據已經非常充足了。

這次的重錄，是嚴格依據我國的法定許可重錄的，我也依法支付報酬。

更重要的是，我所有作品的公播權，自我 14 歲起(這可是在遇見蜂鳥之前喔)，就已讓 CASH 協會代為管理，所以這些重錄版本是合法地全球上架的。

所以我不會下架歌曲。

反倒是，蜂鳥聲明中既然有一句提到這次本質為著作權問題的事情，與藝人解約糾紛屬不同法律關係，又有一句提到“法律底線”和“契約精神”，那麼，可否請蜂鳥音樂先結算給我自 2018 年 10 月到起，6 年 8 個月間，我所有的合法版稅呢？還有我 2019 年解約前 6 個月左右的合法勞務費至今也是還沒收到的，能否先結算給我呢？麻煩了，謝謝。