佘詩曼一個Birkin用足7年　鍾情Hermès 白色袋款唔怕污糟

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-23 12:30

佘詩曼個Birkin手挽位置未有綁上Twilly Scarf，反而有隻Fendi Zesty Monster ，好童真（微博圖片）

佘詩曼上月難得回港過年，即時四圍去朋友。小休過後，阿佘日前繼續北上賺人仔，完成隔離之後嘅佢，現身上海機場，手挽白色Hermès Birkin包包，再配上已斷市嘅Fendi Zesty Monster Key Chain，貴氣之餘又不失童真，雖然手袋再匙扣逾18萬，但對吸金力極強嘅阿佘來說絕對濕濕碎。未知係未因為終於完成隔離，阿佘心情特別靚，沿途不停同粉絲吹水，有粉絲大讚佢國語進步不少，阿佘就話一直有搵老師惡補，仲即場示範北京口音嘅國語。

無論係Birkin定Kelly，阿佘都揀白色。（視覺中國)

其實呢個白色Birkin，阿佘早在2014年時已經入手，不過當時佢就扣上Chrome Hearts 銀鏈，較為型格，一個Hermès用足7年，仲可以保持得咁新淨，確係惜物。而除咗Birkin之外，阿佘仲有一個白色Kelly 32，炒價約為23萬元。

手上呢隻Daytona已屬古董級別，炒價80萬左右。(IG圖片)

勞力士6263 有白面黑圈或黑面白圈兩色。（網上圖片）

阿佘在2016年離巢後成立個人工作室，人氣及身價一直高企，劇集、電影及品牌代言不斷，吸金力極強，作為圈中小富婆的阿佘在打扮方面亦相當講究，由日本Maison Mihara Yasuhiro、Sacai到國際品牌FENDI、Dior、Balenciaga通通都係佢出身出現過。至於手錶方面，阿佘似乎較為鍾情勞士力，由4萬多元嘅Oyster Perpetual 36，到極難入手、炒價逾80萬港元嘅古董Daytona Big Red 6263，阿佘都能夠輕易擁有。早前佢喺香港時，就曾經戴住呢隻80隻「玩具」去探梁靖琪兒子Roman，仲母性大發餵對方食飯。

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