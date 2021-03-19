楊丞琳連環孭Hermès Mini Lindy　索價5萬連VIP都未必買到

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-19 09:00

Mini Lindy面世後，即時被列入袋王系列之一，有錢都未必買到，而楊丞琳已擁有兩色。（視覺中國）

最近幾年，Balenciaga、Chloé、CHANEL、Fendi等品牌先後推出迷你手袋，而Loewe嘅Heel Bag更只需3千多元即可入手，絕對能夠滿足小資女嘅購物慾。至於圈中唔少女星都追捧嘅Hermès，亦在去年首次推出 Mini Lindy，雖然當時未有大力宣傳，但由於袋款可愛小巧而不失實用性，加上官方價錢只需6,150美元，所以推出之後一袋難求，有指連VIP都唔夠分配。

Lindy包原有26、30、34、45四種尺寸，2019推出的19公分mini款是唯一長度可斜背的。(網上圖片)

而近年不時在IG分享當日穿搭嘅楊丞琳，由於獲不少品牌贊助，所以基本上名牌手袋不重複。但近日她留守留地錄影《乘風破浪姐姐們2》時，數度孭上Mini Lindy現身機場，除黑色之外，仲有經典橙色。喺連Hermès VIP 有錢都未必買到、買到都未必可以揀色嘅情況下，楊丞琳已集齊兩色，應該成女星之中。

孭完橙色，孭埋黑色。（視覺中國）

其實楊丞琳多年都一直十分慳家，人生第一個Hermès，應該係去年由老公李榮浩所送贈嘅黑色 Constance Bag，炒價約10萬港元，當時曾在IG動態上發文:「謝謝先生送的大禮，沒有特殊原因，只是因為他覺得這包很適合我，以及我沒有這包款，於是他就買下來了，我知道它很昂貴，它是頂級精品，但讓我高興的不是它的價值，而是他想到了我，這點值得放閃一下吧。」要知道Constance Bag被封為終極dream bag，全因入手難道係Hermès袋款之冠，而李榮浩只因為覺得「很適合」老婆，於是入手，難怪獲楊丞琳出po大讚。

楊丞琳身材嬌小，非常適合Mini Lindy，難怪會成了她近期大愛。（視覺中國）

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