「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋雖然陷入與前經理人公司之間的版稅爭議，但無阻開騷心情，她今日在社交平台開心宣布：「香港，我回來了！8月15-17號，我的生日週，啟德見！

演唱會海報。(IG@gem0816)

鄧紫棋激動官宣。(IG@gem0816)

G.E.M.鄧紫棋相隔八年強勢回歸出道起點，踏上香港超巨型舞台，成首位於全新啟德主場館開個唱的女歌手。今天官方正式宣布，由G Nation Records出品、特高娛樂主辦的《友邦榮譽呈獻 G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站》將與上萬名樂迷共享她精心設計的視聽饗宴。

鄧紫棋成首位於啟德舉行個唱女歌手。（大會提供）

G Nation Records出品、特高娛樂主辦《友邦榮譽呈獻 G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0 - 香港站》將在今年8月15至17日晚上7時於香港啟德體育園主場館演出，票價分別為港幣$1780 / HK$1580 / HK1380/ HK$1180 / HK$880 / HK$680。優先訂票於6月25日中午12時正 透過 Klook App開搶，網址： https://s.klook.com/gemhk2025，公開發售將在7月4日 中午12時正於HK Ticketing、大麥 & Trip.com正式開售。

GEM鄧紫棋演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：8月15至17日

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：香港啟德體育園主場館

門票價錢：港幣$1780 / HK$1580 / HK1380/ HK$1180 / HK$880 / HK$680

優先訂票：Klook

公開發售：HK Ticketing、大麥 & Trip.com

GEM鄧紫棋演唱會2025香港｜優先購票詳情

優先開賣日期：6月25日中午12點

門票購買位置：Klook門票優先搶

GEM鄧紫棋演唱會2025香港｜優先套票須知

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2.Klook App 需要7.15.1 或更高版本

3.請先在klook app 內加入信用卡資料 (帳戶>常用資料>管理付款方式)



G.E.M.鄧紫棋相隔八年強勢回歸。（大會提供）

極佳舞台效果。（大會提供）

極佳舞台效果。（大會提供）

從《I AM GLORIA》1.0首站啟程的星火初燃，跨越亞歐美三大洲，巡演場次突破一百場的燎原之勢，G.E.M.鄧紫棋憑藉巡演書寫傳奇，榮登全球女歌手巡演票房 TOP4、2024華語樂壇主題巡演票房總冠軍，每一步腳印都突破新紀錄。如今，《I AM GLORIA》2.0榮耀續航，G.E.M.將這份熾熱與榮耀磅礴蔓延至香港。

去年G.E.M.鄧紫棋於美斯表演賽中，以高水準舞台表現驚艷全場，讓歌迷殷切期盼她重返香港開唱。當時G.E.M.已承諾歌迷一定會回港開演唱會。這份約定即將磅礴化為現實！屆時，歌迷將見證G.E.M.手持權杖，立於8米機械巨獅昂首撕裂黑暗，踏焰開場。

令人期待。（大會提供）

相信掀起搶飛潮。（大會提供）

上週G.E.M.鄧紫棋更宣佈推出與巡演同名為《I AM GLORIA》的重錄專輯，將專輯經典舊作重新錄製，賦予全新的生命力，更特別收錄《天空沒有極限》的粵語版。相信在香港站，有機會為歌迷現場演繹，大家準備好接受這份獨家禮物了嗎？

《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》是G.E.M.鄧紫棋第四次個人大型巡迴演唱會，取自於G.E.M.鄧紫棋的本名Gloria，以父親給她取的名字擁抱初衷，作鹽作光。她希望粉絲從「Gloria」出發，回溯音樂歷程，共同譜寫全新篇章，展露嶄新自我。

極佳舞台效果。（大會提供）

場場爆滿。（大會提供）

今個夏天，加強版2.0將重磅來襲香港！從巨型雄獅的磅礴開場，到寶石延伸台的精緻閃耀，每一個細節都精心打磨。舞美全面躍升、激光矩陣與瀑布禮花巧妙交織、迭代造型巧思不斷、八音盒式旋開浪漫、4D特效亮相，更具沉浸感、更生動、更震撼地呈現「GLORIA」的人生故事。正如她在台上所說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人，如果你想要同行者，打開音樂讓我陪著你好嗎？」

舞台不斷升級，惟初心未變，再震撼的舞美，只為反射見過的光。這個8月，讓我們聚集現場，感受G.E.M.鄧紫棋為歌迷搭建起心靈烏托邦，讓她的音樂激盪人們的心靈，與數萬顆心靈一同感受「紫海」帶來的靈魂共振、傳奇的延續！