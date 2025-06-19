80年代氣質女神罕現身生圖狀態震撼視覺　網民指面相全變不敢相信

日前剛迎來了60歲生日的柏安妮在80年代曾紅極一時，她是一名中、英、馬來西亞混血兒，她的父親是一位英國醫生，家境尚算富裕，而柏安妮亦曾獲牛津大學錄取，不過她當年為了加入娛樂圈便放棄了學業。柏安妮獲黃百鳴賞識而加入娛樂圈，她的第一套電影演出便是黃百鳴自監自編自演的《開心樂園》，柏安妮最經典的一套電影便要數到1990年與張學友和周星馳一同主演的《咖哩辣椒》，當時憑住漂亮的外表與獨特的氣質迷倒不少影迷，是80年代的女神。

柏安妮後生時超靚。(劇照)

當年傳聞星爺追佢兩次都唔成功。（網上圖片）

當年《咖哩辣椒》嘅佢真係好正。（網上圖片）

息影後的柏安妮鮮有現身公開場合，日前有網民於社交網分享了一段視頻，是柏安妮出席電影首影禮去支持她大女許恩怡期間拍到的片段。該名網民寫道：「到達首映禮現場支持女兒 #許恩怡，上個世紀她曾與#張曼玉 #鐘楚紅 齊名，也曾兩度拒絕 #周星馳，卻在當紅時退圈真的太可惜了。」所說的就是柏安妮，曾有傳周星馳追求她並遭她兩度拒絕。

柏安妮。

柏安妮感恩溜冰為佢演藝事業打下基礎。

柏安妮感恩溜冰為佢演藝事業打下基礎。

片中的柏安妮化上淡妝，身穿白色上衣配牛仔褲，她的樣貌與年輕時相比變化甚大，網民都紛紛留言驚嘆：「真的一點都不像年輕時的她了、變化太大」、「昔日的女神面相都變了 到了年紀的女人還是不要太幹瘦」、「美人遲暮，怎麽會那麽大變化，簡直變了一個人，沒想通」。甚至有網民質疑：「不可能是她，面容都不一樣」，認不出且不敢相當片中人就是柏安妮。

柏安妮到首映禮支持女兒。(香港趙大拿@小紅書)

柏安妮到首映禮支持女兒。(香港趙大拿@小紅書)

柏安妮到首映禮支持女兒。(香港趙大拿@小紅書)

柏安妮到首映禮支持女兒。(香港趙大拿@小紅書)

柏安妮到首映禮支持女兒。(香港趙大拿@小紅書)

柏安妮在1993年拍畢《記得香蕉成熟時》便退出了娛樂圈，與圈外老公結婚並誕下兩女，主力照顧家庭以及發展個人事業，擔任職業治療師。她還是一家電子公司Playto的創辦人之一，主力開發電子遊戲，助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD）。息影多年的她鮮有現身公開活動，作風十分低調。她的大女兒許恩怡（Natalie）完美遺傳了媽媽的優良基因，長得甜美動人，且追隨了媽媽的步伐加入了娛樂圈。

柏安妮大女許恩怡。(微博圖片)