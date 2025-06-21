千禧女神公開與外籍猛男合照疑認愛　曾人財兩失自插「貼錯仔」

現年42歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅，可惜推出一張唱片後無以為繼，其後轉往珠寶業發展。已淡出幕前多年的李蘢怡，仍不時在社交平台分享近況，近日她在IG曬出與一位外籍型男的合照，相中所見，李蘢怡與男方頭貼頭合照，十分親密，又大曬情侶波鞋，疑似高調認愛！

李蘢怡度假貼出比堅尼照，雖然只是近半身，但仲索過以前。（IG@0.1iviia）

當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅。（影片截圖）

李蘢怡的《夜遊杜拜》至今仍是經典。（影片截圖）

42歲生日。（IG@0.1iviia）

42歲生日。（IG@0.1iviia）

大騷豐滿上圍！（IG@0.1iviia）

Keep得好！（IG截圖）

公開與外籍猛男合照。（IG截圖）

公開與外籍猛男合照。（IG截圖）

疑蜜運中。（IG截圖）

情侶波鞋。（IG截圖）

女友視角？（IG截圖）

身高174cm的李蘢怡早年以模特兒身份出道，其後簽約東方魅力成為歌手，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，而《夜遊杜拜》更是至今都是經典。2003年李蘢怡為張玉珊的「修身堂」拍廣告，憑豐滿身材彈出，但其後有報道指她因沉迷與6呎男朋友拍拖，收起驕人身材，更不斷推Job，事業直插谷底，直至對方移情別戀，她才自覺人財兩失，更公開自插「貼錯仔」，望挽回事業，最終獲張玉珊再次重用。

身材好好。（視覺中國）

不時大派福利。（微博＠李蘢怡Tiffany）

火辣性感！（微博＠李蘢怡Tiffany）

勁fit。（微博＠李蘢怡Tiffany）

狀態大勇！（微博＠李蘢怡Tiffany）

Fit到爆！（微博＠李蘢怡Tiffany）

Keep得好好！（微博＠李蘢怡Tiffany）

淡出多年。（IG截圖）

不過李蘢怡在圈中浮沉多年，2006年她決定淡出幕前轉行做珠寶Sales及公關，同時又積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，畢業後留在英國發展。早前李蘢怡分享喜訊，她設計的名為「Yin&Yang」的耳環在被譽為「珠寶界奥斯卡」的GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）中獲得銀獎，相當犀利！

2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程。（微博＠李蘢怡Tiffany）

李蘢怡大學畢業後，2018年獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位。（微博＠李蘢怡Tiffany）

早前李蘢怡去了日本旅行。（IG@0.1iviia）

獲得銀獎！（IG@0.1iviia）

李蘢怡得獎的作品是名為「Yin&Yang」的耳環。（影片截圖）

出海照好索。（IG@0.1iviia）

零跌Watt！（IG@0.1iviia）

性感！（IG@0.1iviia）

李蘢怡移居國外生活。（IG@0.1iviia）

李蘢怡父母在她年少時離異，媽媽是仁愛堂前副主席鄭玉而（前名鄭玉嬋）。（微博＠李蘢怡Tiffany）

第二任老公是投資老手，兩夫婦高峰期擁20多個物業，家底豐厚！（微博＠李蘢怡Tiffany）