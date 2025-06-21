千禧女神公開與外籍猛男合照疑認愛 曾人財兩失自插「貼錯仔」
撰文：董欣琪
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現年42歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅，可惜推出一張唱片後無以為繼，其後轉往珠寶業發展。已淡出幕前多年的李蘢怡，仍不時在社交平台分享近況，近日她在IG曬出與一位外籍型男的合照，相中所見，李蘢怡與男方頭貼頭合照，十分親密，又大曬情侶波鞋，疑似高調認愛！
身高174cm的李蘢怡早年以模特兒身份出道，其後簽約東方魅力成為歌手，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，而《夜遊杜拜》更是至今都是經典。2003年李蘢怡為張玉珊的「修身堂」拍廣告，憑豐滿身材彈出，但其後有報道指她因沉迷與6呎男朋友拍拖，收起驕人身材，更不斷推Job，事業直插谷底，直至對方移情別戀，她才自覺人財兩失，更公開自插「貼錯仔」，望挽回事業，最終獲張玉珊再次重用。
不過李蘢怡在圈中浮沉多年，2006年她決定淡出幕前轉行做珠寶Sales及公關，同時又積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，畢業後留在英國發展。早前李蘢怡分享喜訊，她設計的名為「Yin&Yang」的耳環在被譽為「珠寶界奥斯卡」的GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）中獲得銀獎，相當犀利！
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