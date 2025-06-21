霍震霆親證孻仔霍啟仁結婚　新抱傳出身建築師世家氣質出眾

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），大仔霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚13年，育有一子兩女，二仔霍啟山曾傳力追國家泳隊女神張雨霏。孻仔霍啟仁作風相對較低調，平日甚少公開露面，去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，但一直未有透露婚期，日前霍震霆接受傳媒訪問時親證霍啟仁終證實兒子已結婚，但不敢催促年輕人生小朋友。

霍家四父子齊聚人民大會堂。（IG@fok_kenneth）

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

大仔霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚13年，育有一子兩女。（資料圖片）

霍啟山曾傳力追國家泳隊女神張雨霏。（IG圖片）

被問兒子霍啟仁幾時結婚？霍震霆在訪問中直說：「佢（霍啟仁）結咗婚嘞，你祝佢快樂！」他表示好歡迎年青人來到霍家這個大家庭，當被追問會否催生小朋友？霍震霆表示「管唔到」，但再個新老爺全程笑得開懷。

霍震霆親證兒子霍啟仁已經結婚。（新華社）

霍啟仁在今年3月時為未婚妻Namfon慶祝生日，以英文留言：「單身的最後一個生日，保持快樂。」當時其中一個「NF」造型蛋糕上寫着：「Happy Birthday Nam Fok」，女方已冠上夫姓。

今年3月適逢Namfon生日，其中一個「NF」造型蛋糕上寫着：「Happy Birthday Nam Fok」，女方已冠上夫姓。（IG截圖）

本月初有疑似訂婚照流出，見Namfon穿上白色低胸裝拿着一杯酒，飲到面紅紅。另一輯相，Namfon穿上白色貼身長袖衫配白裙，簡約款配上戴珍珠頸錬，與霍啟仁與一班好友合照，有指當日是霍啟仁與Namfon的訂婚宴！而日前時尚達人馬天佑（Mayao）生日，霍啟仁和Namfon結伴出席，兩人跟壽星仔搭膊頭合照，Namfon更和馬天佑攬到實，私交甚篤，而霍啟仁同Namfon無名指上已戴上戒指，如今更獲爸爸親證已結婚。

疑似舉行訂婚宴，甚具氣質。（IG截圖）

疑似舉行訂婚宴。（IG截圖）

席間Namfon揸咪發言，一臉嚴肅，霍啟仁就坐在未婚妻隔離。（IG截圖）

早前被爆已低調舉行訂婚宴。（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

霍啟仁和Namfon一起為馬天佑慶祝生日。（IG@mayaoo）

霍啟仁同未婚妻Namfon。（IG截圖）

已戴婚戒。（IG截圖）

霍啟仁的新婚太太Namfon氣質滿滿，樣子甜美、身形高䠷，被指貌似2012年港姐季軍朱千雪。據知Namfon全名叫Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，泰國設計工作室SSAA的聯合創始人Sukatouch Songsombat極有可能是她的家族成員，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

Namfon曾被網民爆家庭背景猛料。（網上圖片）

百億富三代霍啟仁與泰國女友Namfon一直感情穩定。（IG@mayaoo）

去年5月霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜！（IG圖片）

大曬方鑽戒指，羨煞旁人！（IG圖片）

Sweet。（IG圖片）