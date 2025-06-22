專訪︱梅小惠罕談曾偉權後感情生活　發展對象不少卻因一事拒愛

梅小惠明年即將登六，從外表一點也看不出來。雖然已闊別幕前十多年，但她看來仍是當日活力十足、紮紮跳、聲大大的喜劇演員，到底她是否永遠笑口常開沒煩惱？小惠不諱言，過去五年因為母親離去的緣故，她經歷了低潮期；猶記得梅媽媽設靈當日，她曾透露媽媽擔心她嫁不出，今次訪問中，小惠披露在與曾偉權分手後所遇過的對象，亦剖白她與阮兆祥那在外界看來「友達以上，戀人未滿」的關係，對方竟曾做過一個動作，令她回想時不禁問：「佢係咪對我有意思呢？」

化妝：江中平化妝室



梅小惠明年即將登六，從外表一點也看不出來。雖然已闊別幕前十多年，但她看來仍是當日活力十足、紮紮跳、聲大大的開心果。（葉志明攝）

父母離世受打擊 亡母不放心自己未嫁人

小惠自問自己的命生得不錯，上天亦賦予她一個樂天的性格，坦言人生中不開心事十隻手指數得完，哪怕當年鼓起最大勇氣參加健美小姐選美卻落選，使她感到非常丟臉，她都沒有哭過，「我只係覺得『咁我聽日點行出街？』嗰啲咋，不如靜兩日啦，匿埋喺屋企唞兩日。」反之雙親離世，卻使她流了很多眼淚。母親2023年離去，人生最後三年小惠陪伴在側、侍母至孝，當好照顧者角色，陪她複診，帶她去整頭、修甲、飲茶，甚至洗澡換片也是親力親為，她覺得自己像在做Project一樣，然而到母親正式魂歸天國後，小惠一路揸車，一路在車廂嚎啕大哭，雖然小惠不想讓愛護自己的人擔心，但每次講起還是戚戚然，「你話走出未呢？其實冇人願意走出，始終爹哋媽咪都係爹哋媽咪，你點樣為之走出？你永遠都喺心裏面，但係個傷感冇咁痛囉。」

很多人覺得小惠孝順、照顧母親、陪她走過人生最後一段路，她認為自己並不那麼特別，又分享早前睇過的電影《忘了我記得》，她從劇中完完全全找到自己與媽媽的影子，亦發現大概每個照顧者和被照顧者都是一樣，一切都是定律。（Instagram：muisiuwai）

父親過世時，梅小惠哭了一晚就去開工；母親過世時，她亦試過揸車回家時在車廂放聲大哭，但她覺得有情緒也是讓自己釋放、釋懷的方式，不過不應該沉浸在這種情緒太耐，免得讓愛惜自己的人擔心。（葉志明攝）

見母親最後一面 邊笑邊流淚而不自知

講起媽媽離開前，突然迴光返照甦醒，雖然姨甥仔興奮說：「惠姨！阿婆醒咗！」但小惠深知差不多是時候了，她走到媽媽身伴，大聲叫喊：「媽！做咩呀？唔痛喇！」氣勢十足的她，還叫其他家人不要哭，因為媽媽不想見到人喊，殊不知兩行眼淚的卻是她，竟然哭了而不自知。小惠說：「嗰時嗰個場景我係笑緊，我唔想阿媽見到我唔開心，但係原來我啲眼淚滴緊落嚟，我從來都冇諗過我係滴緊眼淚，係我啲兄弟姊妹話返畀我聽。」她當時只是覺得，母親一直以來都很堅強，在母親閉上眼前，她希望自己都留一個堅強的最後印象給她，「總言之我覺得我無悔囉，我做咗我能力做到嘅嘢，令到佢好安詳咁樣或者好放得下而走囉，咁我覺得呢一樣嘢都應該OK嘅。」

梅媽媽離開前突然迴光返照，小惠深知差不多是時候了，她走到媽媽身伴叫喊：「媽！做咩呀？唔痛喇！」氣勢十足的她還叫其他家人不要哭，誰不知落下兩行眼淚的卻是她，竟然哭了而不自知，她說：「我從來都冇諗過我係滴緊眼淚。」（葉志明攝）

梅小惠覺得自己已盡全力照顧母親，讓她安詳地離去，所以她亦無悔。（受訪者提供）

話雖如此，但面對母親從生活中徹徹底底消失，小惠心裡如像破了個洞，整個人被挖空，有九個月不敢再去以往常常跟母親去飲茶的酒樓，去到超級市場亦都會避，她說：「好可能我而家去supermarket，我以前會為媽咪買呢隻咖啡，我會為媽咪去買呢啲無激素嘅雞肉，而家我去到supermarket買自己嘢，我推車嘅時候，每望一啲關於我以前特登為媽咪去supermarket搵嘅嘢，就會諗起囉。諗起，可能最初係會行到去嗰度會避，到後期唔避，到後期望住好耐，跟住先再推車走，跟住再後期，經過都覺得若無其事，你要去接受同埋面對。」問到母親對她有什麼放心不下，小惠笑笑表示：「哈哈，我諗係我未嫁啩，我諗都係全個屋企得我係未結婚，佢會好擔心我冇人照顧，但係其實七兄弟裡面最懂照顧人，就係我，我懂得照顧人，亦都懂得照顧自己。」

母親離世後，小惠心裡如像破了個洞，甚至要刻意避開以往常常跟母親去的地方。（Instagram：muisiuwai）

梅小青監製的《溏心風暴》系列常有一家人圍埋食飯的情節，小惠說：「你唔好以為我家姐寫啲劇係假㗎，係真㗎！例如我哋要坐埋一齊唱歌，齊鼓掌，我哋食團年飯會話：『好！而家我哋有請勞苦功高嘅媽媽同我哋講幾番說話！』、『今日嘅餸好多謝邊個贊助呢隻雞！』我哋係咁樣嘅生活嘅。」母親離世後熱鬧不再，小惠難免戚戚然。

曾有發展對象 因一原因未接受

梅小惠為人熟悉的，就只有與一段與曾偉權的13年情，到底跟他分手後，有沒有其他對象出現過呢？小惠親自解畫：「咁呀當然有啦！你估我石美就係一個冇人吼嘅妹妹咩？其實係有嘅。」小惠離開娛樂圈後，覺得自己已沒有新聞價值，因此也不會掩飾或逃避任何人的出現，約會亦不會收收埋埋，但有一些有好感、有發展潛力的對象，最終都不了了之，「成個問題都係喺我自己度，因為我自己覺得我事業未係最好，我係一個唔係好鍾意倚賴人照顧嘅人，我覺得我需要有自己好好嘅事業，尤其是你開咗間公司，你有員工、你有Office，你就有責任，嗰個責任係你一定要令到成件事好Stable咗，你先至會有多餘嘅時間你去做其他嘅嘢。」小惠身為不乏靈魂伴侶，要找人食雪茄、飲酒、約會，絕對有的，但她不會亂給人假希望，不過亦不會排除。

早前有報道說影到梅小惠與「男友」在熟食市場撐枱腳，她否認對方是男友，只是同事，而且當時並不止他們二人。（葉志明攝）

她續說：「有一啲感覺我覺得呢個人想追嘅，或者我覺得呢個人想接受小惠，但係唔知點解，喺呢段時間，我有我好Focus做到嘅嘢，或者我好抌心機去做。」然而小惠從不擔心無伴終老，她自問思想傳統，覺得女人必須有個伴，最好生兒育女，不過她早過了趕生仔的年紀，加上雙親已不在，現時無需向任何人交代，因此並不急於一時。她坦言自己是想要個伴的，「我身邊周圍都係伴啦，我好多唔同嘅朋友㗎，但係真係搵一個我有咩事，佢會處理到嘅人，因為有咩事，我Call阮兆祥佢都未必到㗎嘛。」說起阮兆祥，不少人以為他跟小惠是一對，他本人亦曾說過若梅小惠50歲仍單身，自己會娶她，即使有女友，都會畀小惠做大、女友做細，小惠聽罷笑說：「佢真係想有大有細喇！其實呢個世界而家男女關係豈能容你有大有細吖，係咪先？」

小惠相信自己之後一定會有個伴，但他希望找一個能互相幫對方處理問題的對象。（葉志明攝）

與阮兆祥感情深 父親龕位不約而同在隔壁

講到與祥仔的關係，小惠感恩無論高山低谷都有對方在旁，「基本上我一齊嘅時候佢都好錫我好就我，好多人都成日問『阮兆祥，點解你會咁就梅小惠嘅？』因為阮兆祥都唔係一個易招呼嘅人嚟㗎，佢都有要求，佢都有脾氣，但係佢對住我係唔夠膽發脾氣。（記者：點解呀？）我都想問點解，或者可能我會發脾氣先，我係會發脾氣『你做乜鬧我呀！』亦都好可能我冇嘢令到佢發脾氣囉。」小惠說自己圈中朋友不多，母親病重時，祥仔是唯一一位去醫院探望的藝人，「佢係唯一一個會舉手堅持嚟嘅人，我話俾佢聽媽咪成日都昏昏迷迷咁瞓覺，嚟到都未必認得你，佢話唔緊要啦，支持吓你都好呀，或者我嚟到佢彈起呢！」而當祥仔要去國內工作，又輪到小惠照顧她的媽媽，小惠相信一切皆是緣份。

小惠與祥仔的關係，算不算友達以上，戀人未滿？（Instagram：muisiuwai）

阮兆祥是唯一一位曾探望過梅媽媽的藝人，因為他想給小惠支持。（受訪者提供）

最令人震驚的，是小惠跟祥仔的爸爸骨灰龕位，在未夾過的情況下，竟然就在隔壁！她表示：「好可能係上一代嘅關係，令到我哋一齊，所以每一次佢去裝香畀佢爸爸又會裝埋畀我爸爸，我裝畀我爸爸又裝埋畀佢爸爸，即係一個咁嘅關係，我覺得呢個係一個緣份，其實唔係我揀，如果你畀我揀會揀一個好樣啲，哈哈哈！」小惠看似嫌棄，但祥仔確實伴她度過人生中很多患難及低潮，這些時期人總特別脆弱，她會否特別容易心動，覺得對方從谷底中拯救自己呢？她道出一個從未對外公開的故事，那時小惠與曾偉權未正式分手，感情仍在拖拉，雙方都在等待一個機會去解決問題，她決定遷出二人愛巢，讓大家各自冷靜一下，但其實她很怕黑，「阮兆祥第一時間搬咗去我住嘅隔籬嗰度，因為係村屋，佢搬咗去我隔籬take care我，嗰段時間好多時佢都會車出車入，因為我係比較迷惘嘅，我從來都冇諗過，我自己會有咁嘅情況出現。」

小惠覺得自己跟祥仔的關係並不那麼特別，她相信很多人都會有些由細識到大，感情很好，被外人問「點解你哋咁好都唔結婚呀？」的朋友，純粹因為他們倆是圈中人，大家才會放大去看。（葉志明攝）

失戀獲阮兆祥寵溺陪伴 一個動作疑表達愛意

祥仔帶他去夜蒲、去Rave party，直至有次她坐在祥仔的座駕，突然接到一通讓她驚慌不已，不懂如何應對的電話，此時祥仔做了一個非常有愛的舉動，「我坐喺架車嘅時候，隻手係擺喺我大髀，佢揸緊車，另一隻手就捉住我隻手，摙住咗，擺咗喺hand brake個位置，摙住咗我隻手，畀力我，然之後佢講咗一句：『你話畀佢聽！你而家同我一齊！』我話我而家咪真係同你一齊囉，我使乜話畀人聽呢？到後期我先至諗，其實佢係咪有意思呢？咩叫你同我一齊？係咪其實有意思呢？」成年人，要懂得有些話不說破比較好，小惠亦沒有深究祥仔的動機，她當時只覺得，有他在，自己很安樂，這個握著她手的動作，仿似一種力量傳遞、給她鼓勵，小惠笑言不希望祥仔以為當下是「執子之手，與子偕老」，但她誠言這是一個最感動、最有感覺的時刻，自此這個動作也成了二人間的專屬密碼。

祥仔霸氣的一句：「你話畀佢聽！你而家同我一齊！」曾令小惠懷疑對方是不是對自己有意思。（葉志明攝）

講到祥仔捉實她的手，並說：「你話畀佢聽！你而家同我一齊！」小惠笑言：「我諗佢唔會諗到係執子之手與子偕老呀嘛？我諗佢未必諗到咁多啩，我亦都唔希望佢有咁嘅諗法。」（葉志明攝）

小惠續說：「所以我成日都記住呢一樣嘢，好多時我同佢一齊做嘢嘅時候，譬如我做呢個大Show，如果佢同我一齊做呢個show，行出去台之前我都會摙一摙佢隻手，好似習慣咗有嗰個能量。我媽咪走嘅時候，個Party（喪禮）佢嚟到現場，佢都係捉一捉我隻手摙一摙，嗰陣時我又會諗返起，原來有好多呢啲摙住一齊度過難關嘅日子，所以好多時候佢一兇我，情緒膨脹嘅時候我就會摙住佢，同佢講『兄弟，堅持少少好喎！』有唔同感覺去拖住隻手，我覺得唔一定係情侶先拖手。」至於曾否心動，小惠斬釘截鐵：「真係冇喎！或者我本身都係一個有要求嘅人嚟嘅，哈哈哈！」她說自己絕不贊成大家無限腦補的這頭婚事，相信全世界都不應該贊成。

自從車廂那次之後，小惠與祥仔一起開工或彼此遇上難關時，都會握一握對方的手，當是一種力量的傳遞。（Instagram：muisiuwai）

雖然與阮兆祥關係密切，但對方有不開心時亦不會告訴梅小惠，她也當然不會過問，因為她相信對方想講就會講，亦相信對方能處理好問題。（葉志明攝）

有人說，或許你這刻冇感覺，不排除將來有一刻會突然間有，那些相識多年忽然變情侶的例子比比皆是，問小惠覺得自己跟祥仔會否有這個可能，她毫不留情：「我諗除非我7、80歲，有啲人話以前冇，突然之間有，我而家冇咁嘅感覺，真係冇，但係我覺得佢繼續留喺我身邊，佢唔係冇機會嘅，好可能嗰時我已經有失智症！哈哈哈！全名叫『失去常智症』、『失去理智症』咁樣，而家幾好呀，OK吖。」小惠希望祥仔有個好好的家庭，而自己就似對方家姐多於女朋友，「我係佢受保護動物裡面其中之一個，多過我要保護佢囉！」