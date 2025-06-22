王晶大爆片場遇最美女星主動埋身　玉腿調情動彈不得一原因唔領情

現年70歲的著名導演王晶執導過不少膾炙人口的電影，捧紅的「晶女郎」更多如天上繁星，包括舒淇、邱淑貞、翁虹、朱茵、關秀媚、孟瑤、麥家琪、文凱玲、胡然等等。日前王晶在抖音拍片大爆昔日在片場的艷遇，除有超級美女將玉腿放在他的大腿上，還有知名女星每次見面都喜歡在他肚皮上打圈來打招呼，但王晶每次都能保持冷靜，認真夠定力！

王晶大爆片場女星主動埋身秘聞，拍檔主持李雨霏都想知道係邊個。（抖音@小弟王晶）

在《王晶笑看江湖》的視頻中，挺着大肚腩的王晶向拍檔主持李雨霏，大談昔日在片場遇過女星埋身的經過，他以國語說：「以前香港真的是千嬌百媚，就是最少有十幾二十個，就是超級美女，就是很紅的，然後差不多我都拍過。有一個號稱其中差不多最美的一個，她那就哎呀......很多想法的，我知道的，當時她就跟一個富豪在一起，然後實際上又偷偷的跟我的老板在一起。在拍戲的時候，我很累，因為這幾天拍了很多組，然後我就把腳擱在那個一張鐵椅上面，她就一走過來就坐在我旁邊，把她的一雙腿放在我的腿上面，然後我就動不了。」

王晶指以前香港真的是千嬌百媚，就是最少有十幾二十個超級美女，他差不多都合作過。（抖音@小弟王晶）

王晶說了一位差不多最美的一位女星的故事。（抖音@小弟王晶）

王晶感到疑惑，續說：「我想，你想怎麼樣呢？你的事情我全知道喔，你還想撩我？！然後我就想一個辦法，就很遠那邊武術指導在布置威吔，我就突然說：『哎呀，叫我呀？』我就走了，理也沒有理她，就只好這樣脫身了。」拍檔李雨霏指很爆，王晶表示全部人都很有名，所以不能說出名字。

曾遇女方主動埋身。（抖音@小弟王晶）

原來「最美女星」一腳踏兩船，同時跟富豪及王晶的老闆在一起。（抖音@小弟王晶）

原來「最美女星」一腳踏兩船，同時跟富豪及王晶的老闆在一起。（抖音@小弟王晶）

還想撩王晶。（抖音@小弟王晶）

王晶又憶述有次在貴州出差，還遇過一位「出名女演員」的古怪行為，他說：「有一個很出名的女演員，她也沒有怎麼撩我，可是她就用一種很奇怪的方法打招呼，她用個手指在我肚子上，打兩分鐘圈才走，每次見到她都這樣做，我都不知道想怎麼樣，其實她名氣很大的，所以很好笑。」

王晶又遇過一位「出名女演員」喜歡在他的肚子上打圈來打招呼。（抖音@小弟王晶）

足足兩分鐘。（抖音@小弟王晶）

片場中還有很多聞所未聞的荒唐事，王晶表示聞說一對「劇組夫妻」的故事，男演員很愛玩，與劇中一位女演員變成了「劇組夫妻」後，男演員繼續四圍泡女，最後女演員提出分手。可是男演員變本加厲，泡到同劇另外兩位女演員，王晶說：「每天晚上那兩個女孩，跑到那個男的房間裡面，每天晚上各種遊戲，吵翻天，全組都知道。然後之後，本來那個女孩就叫他，過來，你今晚上回我房間吧，那兩個你叫她滾，真的是真的，是那個男的告訴我。」他指香港從60年代到90年代，導演椅的兩邊扶手都不能讓女演員坐上去，笑言沒有坐會叫「王導」，坐過後便全嬌聲嗲氣叫「王晶」，笑言：「這兩邊絕對不能讓女演員坐的。」

大爆「劇組夫妻」荒唐事。（抖音@小弟王晶）

王晶指香港從60年代到90年代，導演椅的兩邊扶手都不能讓女演員坐上去。（抖音@小弟王晶）

邱淑貞是初代晶女郎，成經典性感女神！（影片截圖）

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