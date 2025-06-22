古裝男神直播演出突暈倒後腦着地　台上翻白眼癱軟昏倒畫面曝光

現年63歲的台灣藝人馬景濤曾是瓊瑤愛情劇的御用男主角，也曾演過金庸名著《倚天屠龍記》入面的男主角張無忌，令人留下深刻印象。然而隨住歲月流逝，他如今已老了不少，不過他仍有參與幕前演出，也會接一些直播和商演的工作。近年將事業重心轉往大陸的馬景濤，最近就在杭州觀光景點演出舞台劇，重現他的經典角色張無忌。可是昨日卻發生意外，馬景濤在直播期間突然在台上暈倒，現場畫面曝光後立刻引起網民熱議。

馬景濤於杭州宋城扮演張無忌。(小紅書)

馬景濤於杭州宋城扮演張無忌。(小紅書)

馬景濤近日在杭州主題公園宋城參與演出，他穿著古裝扮演張無忌並重現《倚天屠龍記》的一些經典橋段，吊威也飛來飛去，還又唱又跳與現場觀眾互動，即使他現已63歲，仍展現十足活力。昨晚馬景濤再次以古裝扮相出場，同時大會透過直播轉播現場畫面，可是在台上表演到一半的時候，馬景濤突然臉色蒼白，神情明顯不適，他先是扶著主持人的肩膀試圖保持平衡，隨後失去重心的他竟突然在鏡頭前癱軟昏倒、身體向後倒下後腦著地，發出巨大響聲。現場工作人員立刻衝上前查看，場面陷入混亂，主持人驚慌大喊「斷播！斷播！」直播緊急中斷。暈倒地上的馬景潯需由工作人員上前把他扶起，有關畫面隨即在社交網瘋傳。

馬景濤暈倒過程。(微博圖片)

馬景濤暈倒過程。(微博圖片)

據內地媒體報道指，馬景濤今次昏倒前已連續參加4天的直播活動，而昨日杭州氣溫炎熱，最高溫接近35度，推測可能是體力透支或中暑才會突然昏倒。馬景濤所屬的工作室回應稱是因為他沒吃東西導致血糖過低暈倒，目前已無大礙。

馬景濤暈倒前已面色不妥。(微博圖片)