鍾欣潼大曬香肩纖瘦身材驚艷全場 同場女星大膽透視開胸成焦點

現年44歲的阿嬌鍾欣潼昨晚（21日）出席第27屆上海電影節閉幕紅地氈，阿嬌隨新片《好好說再見》的劇組亮相，她身穿綴以閃片裝飾的黑色晚禮服，盤起髮髻，優雅又不失性感，大曬香肩，零死角美貌成為焦點。

阿嬌鍾欣潼昨晚出席第27屆上海電影節閉幕紅地氈。（小紅書）

對於阿嬌的紅地氈造型，粉絲及網民都一致好評：「又瘦了 好看」、「為什麽她可以很快胖又很快瘦」、「其實她應該還沒算瘦下來的狀態吧，看臉蛋圓圓就知道了，只是平時那服裝造型師到底是有多黑她，才把她襯得胖胖的。」、「其實她可能很完美的，就是這麽多年服裝師到底有多雷」、「阿嬌到底為什麽都不會老啊」、「她這張臉穿什麽都好看」。

阿嬌回復纖瘦身材！（小紅書）

好瘦啊！（小紅書）

另外，同場還有一向不吝嗇騷身材的林允，她以一襲粉紫色的紗裙現身紅地氈，中間開胸的設計將其上圍表露無遺，性感又仙氣，驚艷大批網民。對於林允的大膽造型，網民都讚林允大方自信又美麗，不過有不少網民都指雖然衣著性感，卻不太好看，更指暴露了林允的身材缺點：「不是沒見過穿得大膽的。但這真的好看嗎。。。整個人重心怪怪的」、「主要是奇怪又不好看」、「真誠發問，這種算垂嗎？」、「算低胸位吧」、「設計顯得特別壯」、「關鍵是不太適合，沒有美感」。

林允性感現身。（視覺中國）

衣著好大膽！（視覺中國）