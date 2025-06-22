親民天王太太驚現暴瘦身形惹憂心　新加坡富商之女背景驚人極旺夫

周潤發曾有過兩段婚姻，1983年發哥與余安安結婚姻，惜只維持了9個月便告吹。後來發哥經朋友介紹，力追現任「發嫂」陳薈蓮，1986年發哥閃電式向陳薈蓮求婚，沒有鮮花戒指及隆重的婚禮，只花費了15元美金（約117港元）在美國登記結婚，婚姻至今維持了近40年。發哥今年已70歲，雖然多年來兩人膝下無子，仍然愛得甜蜜，不時與太太出席朋友聚會。發哥曾感謝太太讓他沒有後顧之憂，愛意溢於言表。近日發嫂罕有現身美容院，驚現暴瘦身形，令人憂心。

周潤發與發嫂陳薈蓮恩愛亮相「第25屆上海電影節」紅地氈。（視覺中國）

周潤發與「發嫂」陳薈蓮結婚多年依然保持恩愛。即使兩人屢屢被指相貌不般配，遇上這樣的詰難，他就會回答：「外貌漂亮的女性我見得多了，看得多了，也就覺得平常了。而我現在選擇女友的條件是內心的美，因為我感到內心的美更難得，更重要，也更吸引我。」（VCG）

發嫂近日現身美容院，原來是去接眼睫毛。發嫂打扮樸素，只穿上一件寬鬆的白T恤，可是發嫂露出的手臂卻是極為瘦削，下巴尖尖臉頰有些少凹陷，令與前兩年較為豐滿的身形有頗大出入。惟發嫂精神不錯，美容院老闆發文感謝發嫂再度光顧，相信發嫂亦是該美容院常客。

主持人陳魯豫與周潤發及「發嫂」陳薈蓮齊齊合照。（網上圖片）

周潤發一生最愛陳薈蓮。（VCG）

發嫂曾透露發哥每論有多忙，每次都會為她慶祝生日。（資料圖片）

陳薈蓮雖然沒有明星般的外貌，卻是新加坡富商之女，從英國商科畢業後她曾做過模特兒、空姐、接待員，還曾經考入過警校受訓幾乎成為女警。婚前她曾幫父親打理家族生意一段日子，繼承了靈活的商業頭腦，與發哥結婚後陳薈蓮成為他的經紀人，親自為老公談片酬及分配工作，讓發哥無後顧之憂發展演藝工作；陳薈蓮亦幫發哥投資房地產，令發哥身家水漲船高。陳薈蓮曾於1991年懷孕，惜在出生前一週臍帶繞頸窒息而亡，夫妻悲痛欲絕，陳薈蓮長達7年無法走出失女之痛，發哥當時放下一切專心陪伴老婆，一起運動、爬山，走過人生低谷。