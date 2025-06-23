67歲不老男神拍劇被偶遇身材Fit爆零走樣 網民讚：好有男人味

現年67歲的苗僑偉（三哥）多年來都保持Fit爆身形，愛妻形象入屋，更被外界譽為有情有義好男人。愈老愈型的苗僑偉正為優酷出品的新劇《重案解密》進行拍攝，日前就被網民偶遇在佛山拍劇，真實狀態獲大讚靚仔過不少當打小生！

三哥最近返內地拍戲。（微博圖片）

日前有網民偶遇苗僑偉及岑麗香在佛山拍劇，將照片分享到小紅書，並留言寫道：「被重案解密嚇一跳 差點以為樓里出事了 遠看著好多人圍著 還有好幾個警察在看地上的血 結果仔細一看，好家夥！是三哥！在拍戲呢，這都被我遇見了 三哥穿著便衣警服，一臉嚴肅檢查“案發現場”的劇情，查了一下是在拍《重案解密》，最愛看三哥演👮 他怎麽都不會老的啊！期待！不知道會不會有我遇見的這場。」

日前有網民偶遇苗僑偉及岑麗香在佛山拍劇。（小紅書）

日前有網民偶遇苗僑偉及岑麗香在佛山拍劇。（小紅書）

大批網民看到照片後，都大讚苗僑偉雖然已經67歲，但身材Fit爆，樣貌及皮膚都沒有走樣：「三哥腿好長！」、「這身材管理真棒」、「三哥超型」、「三個比不少年輕人更靚仔」、「好有男人味」、「這身材絕了」、「不老男神啊苗僑偉，越來越靚仔」、「三哥終於又拍戲了 期待」、「狀態真好！帥！！！」、「三哥還是如此有魅力，穿警服真帥啊」、「三哥是警察專業戶」、「三哥的大長腿」。