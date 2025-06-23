女神配對計劃｜63歲身家過億余國華頂上　梁敏巧18字親回後續發展

無綫（TVB）戀綜節目《女神配對計劃》為5位藝員梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、葉蒨文及羅毓儀，公開招募全球男士與她們進行戀愛配對，尋覓另一半。由上星期開始，梁敏巧成為了討論焦點，皆因她被評為向錢看和拜金。



江美儀見到換咗人都好驚訝。（《女神配對計劃》截圖）

討論潮蔓延至被梁敏巧的「10優狀元」譚品堯，被人在網上大爆「黑材料」，疑指他曾稱「醫生是着白袍的性工作者」，也有網民大爆他自大、討厭女權，曾以「十優狀元」做網名，在網上開po分享「食女史」，「黑材料」真是「厚過電話簿」。

梁敏巧因為節目受到不少關注。（資料圖片）

梁敏巧提出換人？定發生咩事呢？（《女神配對計劃》截圖）

榮嘉爾（Jay）未食飯就冇咗啦。（《女神配對計劃》截圖）

63歲身家過億余國華頂上。（《女神配對計劃》截圖）

第三集播出後，不少人被似足愛情片的情節，葉蒨文在林澤謙和曾展望之間周旋所感動，但原來好戲在後頭！梁敏巧的組別有變化，原定的譚品堯（Harry）、榮嘉爾（Jay）和劉啟進（Matt）中的榮嘉爾突然消失了，改由63歲身家過億余國華頂上。

梁敏巧與Babyface在《呃錢》節目結緣。（TVB電視截圖）

梁敏巧回應「拜金」負評。（資料圖片）

梁敏巧回覆《香港01》時就未有透露換人的原因，但她就表示：「同佢仲有好親密嘅接觸，感受到佢嘅心跳添。」暗示有進一步發展之餘，似乎梁敏巧對這位63歲「爸爸級」男士頗有好感。

醫生譚品堯相當敢言保護梁敏巧。（資料圖片）

這位63歲余國華能「敗者復活」也並非巧合，其實他在第一集中就差一點獲得女神歡心晉級。Andy哥出場時表示自己於2000年離婚後一直單身，自我介紹上則寫上「餐廳老闆」、「年薪超過200萬」、「身家過億」。

榮嘉爾（Jay）未食飯就冇咗啦。（《女神配對計劃》截圖）

余國華除咗年紀大同梁敏巧有距離之外，其他所有條件都非常符合梁敏巧要求。（《女神配對計劃》截圖）

當時Andy哥未出場時梁敏巧已撳藍燈。其後在Andy哥出場時，他又介紹自己有運動保持身形，更邀請梁敏巧靠近摸他的腹肌。梁敏巧在節目中也多次強調自己喜愛霸道總裁一類的男士。不過，梁敏巧在節目的受訪片段中就表示，認為對方年紀太大，直言：「63歲？比我父母仲要大。」雖然有火花，但無奈最後一刻熄燈。如今Andy哥「敗者復活」，可稱得上是峰迴路轉！