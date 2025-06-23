上位小生哽咽自爆曾戴綠帽　警察女友入學堂後另結新歡：傷心到癲

無綫節目《人生美食地圖-東京篇》上周剛剛播完，有別於一般旅遊節目，這個節目是以旅遊與訪談為主題，上周「拉麵陳」陳方藤與阮浩棕去食魚料理時，就聊到感情問題。陳方藤借題發揮，指很多餐廳都是專做一種食物、很專一，乘機問阮浩棕是否專一，阮浩棕表示自己很專一，而且是個黐身男友，有甚麼事都會自動自覺報告、打電話，但讀書年代反而被劈腿多。

阮浩棕近年上位，奪得「飛躍進步男藝員獎」。（IG@yuenhochungnicholas）

陳方藤、陳山聰、阮浩棕主持旅遊訪談節目《人生美食地圖-東京篇》。（資料圖片）

阮浩棕在節目上分享愛情經歷，自爆被劈腿較多。（TVB）

之後他分享自己「戴綠帽」的慘痛經歷，他說：「嗰時讀緊大學，有個嗰時嘅女朋友去咗考警察，佢入學堂半年，可能係weekend間唔時有機會出一出嚟，係咁多嘅啫，我嗰時每個周末留晒畀佢，我完全唔會約人，佢今日有機會放出嚟，可能得一個鐘頭時間，我都會即刻去佢屋企攞晒佢媽咪準備嘅嘢畀佢，攞去學堂附近，同佢食個飯。」當他講到「但係到最後就係……」時面有難色，似乎強忍眼淚，停了一下才續說：「係啦，就係喺學堂識咗另一個，臨畢業嘅時候就拜拜。」被問是否很難過，他坦言：「我傷心到癲呀嗰陣時，嗰半年冇晒人生！」他更透露女友並沒有向自己坦白，是他自己發現的。

阮浩棕自爆讀書時有個女友去了投考警察，入學堂一星期只能見一次。（TVB）

阮浩棕講起時仍然面有難色，似強忍眼淚。（TVB）

最終他發現女友原來有學堂另結新歡，臨畢業時二人就分手了。（TVB）

阮浩棕入行後被指與何沛珈拍拖，雖然兩人屢說是好朋友，但早前受訪時突然改口，確認雙方正在了解中，之後又情侶檔接Job。去年阮浩棕上《大師兄又到聖誕感謝祭》玩「大電視」遊戲時，大電視上顯示「何沛珈」三個字，此時羅毓儀在旁高叫「你女朋友！」陳曉華古惑地說：「阮浩棕自己講」，而阮浩棕亦只能無奈認愛，說出「何沛珈」三個字。

阮浩棕與何沛珈緋聞傳足多時，二人近年開始逐步認愛。（資料圖片）