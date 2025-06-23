唐佳逝世｜傳心痛太太雪妮患胰臟癌望夫妻同死　住所內留有遺囑

今日（23日）下午佐敦發生一宗墮樓案，一名男子從高處墮下，倒卧柯士甸道及松山道交界，據知男子墮下時撞到路邊指示牌，以致身首異處，當場死亡，頭及身體分離在兩個地點。

事主飛墮馬路身亡，警方架起帳篷遮蓋遺體。（張智浩攝）

據資料指，墮下的男子是雪妮的88歲老公唐佳，唐佳原名黃唐，二人結婚已逾五十載，經常形影不離，恩愛非常。唐佳不時陪雪妮開工拍戲，恩愛程度羨煞旁人。唐佳除了不時陪開工外，身為武師的他更是雪妮的保鑣、經理人及助手。

雪妮復出，唐佳做跟得丈夫。（網上圖片）

雪妮與唐佳是圈中模範夫婦，一向都形影不離。（VCG）

二人跟兒子同住柯士甸道一個單位，據知唐佳墮樓時身上並冇任何遺書，不過有消息指，近期雪妮患胰臟癌，需長居醫院接受治療，早前唐佳曾向兒子表示不開心，希望與太太雪妮一同死去。有指他原定今日到律師樓簽遺囑，惟出發前卻輕生，初步相信他因為太太患重病影響情緒而自殺。

有指雪妮患上胰臟癌需長期住院，唐佳為此不開心，望夫妻一同死去。（VCG）

暫時未知雪妮是否已得悉噩耗。（VCG）

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