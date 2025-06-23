唐佳逝世｜與雪妮結婚56年一直相愛　當年女方主動追求後奉子成婚

今日（23日）下午佐敦發生一宗墮樓案，一名男子從高處墮下，倒卧柯士甸道及松山道交界。該名男子墮下時撞到路邊指示牌，以致身首異處，當場死亡，頭及身體分離在兩個地點，死者證實為雪妮老公唐佳。

雪妮丈夫唐佳逝世。（網上圖片）

唐佳，原名黃唐，是香港著名武術指導及影視演員，亦是雪妮的丈夫。早年師承袁小田，60至70年代與劉家良同為邵氏導演張徹的御用武指，設計過無數經典動作場面，譬如《天涯明月刀》中傅紅雪的旋轉刀，令古龍都大為讚賞。80年代他亦執導過《少林傳人》、《三闖少林》、《洪拳大師》等功夫片，對香港武打電影貢獻良多，影響深遠。

唐佳是香港著名武術指導及影視演員。(愛奇藝圖片)

雪妮（原名熊雪妮）是60年代著名粵語片花旦，憑《女黑俠木蘭花》成為「御用女俠」，事業如日中天時遇上武師唐佳。二人因戲結緣，雪妮主動追求，發現唐佳工作認真、對感情專一，最終奉子成婚，1969年下嫁唐佳，婚後淡出影壇，專心相夫教子，並移居加拿大，育有兩子，一家四口生活幸福。

雪妮喺1969年下嫁武術指導唐佳，自此退出影圈，後來加入TVB復出幕前。（視覺中國）

雪妮坦言自己性格野蠻，夫妻間難免爭拗，但唐佳總是讓步，對她無微不至，甚至成為她的「助聽器」及「跟得老公」，每次拍戲都會帶備愛心靚湯，等候收工。有次更被拍到在街邊等三小時只為接太太下班。兩人結婚超過半世紀，感情如初，成為圈中模範夫妻。可惜近日唐佳離世，結束這段長達56年的深情愛侶故事，令人唏噓。

雪妮復出，唐佳做跟得丈夫。（視覺中國）

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