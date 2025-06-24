前TVB小花婚後大解放曬逼爆身材震撼眼球 曾5年拍50套劇只做閒角

現年35歲的前TVB藝人陳渃晴 （原名：陳亭嘉）曾效力無綫14年，五年間演出作品多達50套劇集，但一直做閒角為主，如《怒火街頭2》中的妓女角色和《點金勝手》中黃智賢的秘書Maggie等。直到2018年參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》才為人熟悉，近年更轉型做KOL。

陳渃晴（原名：陳亭嘉）。（IG圖片）

陳渃晴曾效力無綫14年，五年間演出作品多達50套劇集，但一直做閒角為主。（IG圖片）

升呢做人母的陳渃晴身材更勝以前。（IG圖片）

陳渃晴離巢2年後就嫁給餐飲集團創辦人Joe Wong，並誕下兩名兒子Jaden及Klayton，一家四口住獨立屋，生活無憂。升呢做人母的陳渃晴身材更勝以前，更不時在IG大解放分享超性感福利圖，逼爆身材非常火辣。雖然已離開TVB十多年，日前（22日）在IG打卡，透露返舊公司探朋友，可惜相隔半日，見到她在限時動態分享了兒子下巴意外受傷的照片。

返娘家探朋友。（IG圖片）

陳渃晴分享了兒子坐在車中，下巴位置貼上紗布的照片。（IG圖片）

陳渃晴日前上載在TVB門口的照片留言：「Bye buddy 下次見唔知會係幾時，每次返嚟都好似探朋友咁，好多睇住我大嘅舊同事，但下次唔好咁揚，揚到去編審都知我係舊同事，人家會怕羞。」之後再分享了兒子坐在車中，下巴位置貼上紗布，見到血跡斑斑，估計是傷及下巴，導致出血，並表示：「當我以為自己終於忙完......」，但沒有透露原因。

陳渃晴離巢2年後就嫁給餐飲集團創辦人Joe Wong，並誕下兩名兒子Jaden及Klayton。（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

好性感！（IG圖片）