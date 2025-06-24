洪天明開腔回應太太夜蒲：一百人睇咗一兩個人相信都有部份影響

「影壇大哥大」洪金寶的長子洪天明與2006年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」周家蔚結婚13年，育有兩子洪大仁（TJ）及洪竟稀（JT），擁有幸福的家；但近日有傳媒指兩夫婦只是表面恩愛，其實各有各玩，同周家蔚更被拍得孖三男夜蒲，其中一人更是黎明好友、前唱片公司高層王凱文（Alvin），周家蔚被拍到蹺着王凱文手臂彥步出酒店取車。

洪天明與周家蔚結婚13年。（IG@janetchowkawai）

一家四口幸福美滿。（IG@janetchowkawai）

周家蔚與大班朋友去玩，離開時被影與前唱片公司高層王凱文蹺手步出酒店取車。(VCG)

洪天明今日（24日）回覆《香港01》覺得事件「好搞笑」，表示與王凱文相識多年，不想回覆太多再製造話題，他說：「關於呢樣嘢唔講，覺得好搞笑，Alvin又係好朋友，同佢咁熟呢啲真係唔需要回應。」但對於標題及內容的說法，有機會影響力別人家庭卻不敢苟同，他說：「希望傳媒朋友有時對不實報導都會衡量一下，是否應該用咁嘅標題寫出嚟，一百人睇咗有一兩個人相信都會有部份影響，何況現在有家庭及小朋友，希望大家可以諗清楚先出報導。」

周家蔚與洪天明婚後不時曬恩愛。（IG@janetchowkawai）

洪天明不想回應太多，指與王凱文是相識多年朋友。（IG@janetchowkawai）

周家蔚回應《香港01》時亦有解釋：「其實嗰日我本身約咗我表弟，因為佢就職典禮做主席要戥佢開心，咁下場其實係我表弟同其他朋友都喺度，完咗晚宴都有男有女唔係淨係得我一個女仔，仲有其他人。」至於蹺着前唱片公司高層王凱文的手臂，周家蔚稱：「因為太耐冇着高踭鞋，扶一扶佢，係天明好兄弟嚟，朋友係超Friend，當佢係阿哥！另外，我仲係好愛我老公，長期心心眼望住佢，溝通非常之好，唔使擔心！」